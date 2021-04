Labbra carnose, bionda e un fisico che fa invidia a chiunque. Questa è Cristina Musacchio, una delle influencer più seguite su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA (@cristinamusacchio)

Si potrebbe definire Cristina Musacchio un’icona del fashion per le nuove generazioni. Ha poco più di 20 anni ed un viso che mostra una sensualità come poche.

La bellissima Cristina si è piazzata sulla scena nazionale ed internazionale come una diva della moda. La sua passione nasce sin da quando era bambina, a 7 anni aveva già realizzato un album con cinquanta scatti di modelle che indossavano gli outfit creati da lei.

Cristina è diventata negli anni un’icona di stile, è un vero e proprio guru da seguire. Il suo consiglio principale è quello di non creare abbinamenti solo con la moda del momento e soprattutto di non essere schiavi delle condizioni. La libertà di espressione deve essere un requisito anche nel campo del fashion.

Cristina sfoggia spesso uno stile sporty-chic, mescola capi eleganti a capi sportivi e il tutto sembra funzionare.

Sono irrinunciabili per lei la biker jackets e i biker boots, nonché gli shorts a vita alta e gli occhiali da sole.

LEGGI ANCHE —-> Cristina Marino come Brigitte Bardot: l’hangover non spegne la sua bellezza – FOTO

Cristina Musacchio, una fashion influencer che piace tanto al web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA (@cristinamusacchio)

LEGGI ANCHE —-> Diletta Leotta e la FOTO in costume che ha lasciato tutti di stucco: sublime e succinta

La famosa fashion influencer Cristina Musacchio, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti.

L’influencer sta pubblicizzando due marchi molto famosi e per l’occasione ha scritto: “Being the best version of me. Acquistando due capi di @calvinklein performance sul sito di @cisalfasport e in alcuni loro store selezionati avrete in regalo un tappetino Yoga.”

Per l’appunto anche in quest’occasione, Cristina tende a mostrare la sua parte migliore, oltre al fisico snello e proporzionato, lancia un messaggio importante che pone alla base del suo stile, ovvero quello di indossare capi sportivi ma essere ugualmente alla moda.

Gli scatti da contorsionista hanno fatto letteralmente impazzire il web, il suo milione di follower ha molto apprezzato le foto che mostrano i capi indossati dall’influencer in diverse angolazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA (@cristinamusacchio)

Grazie a questi scatti, apparentemente innocenti, Cristina si piazza tra le prime influencer del momento e fa il pieno di cuoricini.