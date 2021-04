Giulia De Lellis, gambe bellissime e look estivo: è uno schianto FOTO

Giulia De Lellis, gambe bellissime e look estivo: è uno schianto. L’influencer ha pubblicato uno scatto del suo lavoro per Love Island che andrà in onda tra poche settimane

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito cinque anni fa quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, dove ha conosciuto Andrea Damante che era sul trono con un ampio parterre di ragazze lì a corteggiarlo e a sperare di riuscire a tornare a casa insieme a lui. Purtroppo non fu così per loro perché Andrea e Giulia si innamorarono follemente e cominciarono la loro vita insieme proprio da lì.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Purtroppo la loro storia non è durata tantissimo, si sono lasciati tantissime volte e l’ultima volta è stata l’estate scorsa dopo un ritorno di fiamma di pochi mesi. Ad oggi Giulia è felicissima con il suo Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate proprio mentre era in vacanza insieme a lui. Intanto la sua vita lavorativa va benissimo, tra poco esordirà come conduttrice per il format Love Island a cui sta lavorando da diverse settimane.

Nell’attesa, su Instagram Giulia diventa sempre più famosa: ha raggiunto finalmente i cinque milioni di followers proprio qualche giorno fa, dopo l’uscita del suo primo film.