Domenica In, Enrico Brignano e il dolore per l’amico che non c’è più

Ospite di “Domenica In”, Enrico Brignano ha commosso tutti ricordando il suo maestro Gigi Proietti: “Ecco quello che mi aveva detto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Enrico Brignano, ospite di “Domenica In“, è stato accolto con grande calore dalla conduttrice Mara Venier. “Ti vedo sereno, con gli occhi che luccicano“, ha constatato la presentatrice, alla quale l’attore ha risposto prontamente. “In famiglia, fortunatamente, abbiamo debellato il Covid“, ha detto il comico, spiegando che sia lui che sua mamma lo hanno contratto in forma lieve, senza alcun tipo di problematica. Brignano, che sta per diventare di nuovo papà, si è detto felicissimo della notizia.

La Venier, che ha ripercorso con lui tutte le tappe della sua vita, non ha mancato di accennare al suo grande maestro Gigi Proietti. Enrico Brignano, che prova un sentimento di grande riconoscimento nei confronti del mattatore, ha raccontato alcuni scambi avuti con lui, che hanno fatto venire la pelle d’oca ai telespettatori: “Ecco quello che mi ha detto quando è morto mio padre“.

LEGGI ANCHE —> Enrico Brignano: brutto colpo di scena inaspettato

Enrico Brignano si commuove ricordando Gigi Proietti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

LEGGI ANCHE —> Enrico Brignano. Non immaginereste mai cosa ha fatto nella sua carriera

Ospite di Mara Venier, Enrico Brignano ha raccontato il momento di grande felicità che sta attraversando, nonostante le restrizioni imposte dal periodo corrente. Il comico, già papà di Martina, sta aspettando il secondo figlio dalla compagna Flora Canto: sarà un maschietto, e i suoi genitori sono vedono l’ora di conoscerlo. “Sto una Pasqua, e lei è l’uovo che contiene la mia sorpresa“, ha detto goliardicamente l’attore, che sta anche valutando l’ipotesi di coronare l’amore con Flora attraverso il matrimonio: “Ci stiamo pensando“.

La conduttrice, dopo aver ripercorso i momenti salienti della sua carriera, ha ricordato il maestro Gigi Proietti, scomparso lo scorso novembre, una figura cruciale per il percorso professionale e personale di Brignano. “Il nostro incontro è stato fatale, nell’aprile del 1988, quando entrai all’Accademia per giovani comici. Fu un momento molto importante della mia vita“, ha detto Enrico, parlando anche delle parole che il mattatore gli aveva detto per aiutarlo a superare la morte del padre, avvenuta nel 2011.

“Per alleviare il dolore, l’unica cosa che devi fare è ringraziarlo e ringraziare Dio che tuo padre ti abbia insegnato quello che sai“: i consigli di Proietti, che colpirono dritto al cuore l’attore, gli sono utili ancora oggi. Brignano ha infatti spiegato che, per non commuoversi al pensiero della scomparsa del suo maestro, lui ripensa proprio alle parole che Proietti stesso gli aveva rivolto. Un legame che, nel corso degli anni, non si è mai spezzato, nonostante ultimamente i due si sentissero molto meno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Ora, tutte le energie di Enrico sono focalizzate sulla sua famiglia e sul programma “Un’ora sola vi vorrei“. La trasmissione, partita lo scorso martedì su Rai 2, tornerà a rallegrare il pubblico con un totale di sette appuntamenti.