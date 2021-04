Igor il Russo, feroce pluriomicida che ha colpito anche in Italia, ha ferito cinque persone in carcere. La minaccia shock agli agenti: “Uccidervi non mi costa nulla”

Sembra che il carcere non abbia minimamente scalfito Igor il Russo, pseudonimo di Norbert Feher, pluriomicida serbo di 40 anni, che in passato ha ucciso anche in Italia. Il galeotto si trova attualmente nel carcere di Duenas, a nord di Valladolid, in Spagna, dove è stato rinchiuso per triplice omicidio. Ma durante il trasferimento nel penitenziario di Zuera ha aggredito con ferocia le guardie.

Igor il Russo ha staccato delle piastrelle del bagno e ha usato taglienti pezzi di ceramica per scagliarsi contro gli agenti. Ci sono voluti cinque poliziotti per immobilizzarlo; non contento il carcerato li ha minacciati, urlando: “Uccidervi non mi costa nulla“. Una frase che detta da un uomo accusato di cinque omicidi fra Spagna e Italia, fa gelare il sangue.

Igor il russo alle guardie in carcere: “Uccidervi non mi costa nulla”

L’anno scorso gli era stato confermato l’ergastolo dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna. In Italia Igor è stato giudicato per due omicidi e un tentato omicidio, commessi l’1 e l’8 aprile 2017 tra Bologna e Ferrara. Le vittime erano il barista di Budrio, Davide Fabbri, e il volontario di Portomaggiore, Valerio Verri. Solo l’agente provinciale Marco Ravaglia è riuscito a salvarsi per un soffio.

Nonostante una vasta caccia all’uomo nelle campagne emiliane, Igor era riuscito a fuggire in Spagna, dove nel dicembre dello stesso anno aveva commesso altri tre delitti: due agenti della Guardia Civil e un allevatore. L’uomo infatti è un ex militare serbo, abile nel travestirsi e creare false identità, e soprattutto addestrato per uccidere.

Un killer che non ha mai mostrato né rimorso, né pentimento: prima di uccidere Igor il Russo si faceva anche i selfie, mostrando orgoglioso l’arma del delitto.