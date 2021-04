Simona Ventura. Il ritorno in tv segnato dall’inquietudine: “Quello che vorrei”

Simona Ventura. Dopo un lungo periodo di pausa, il pubblico italiano ha riaccolto metaforicamente in casa la popolare presentatrice con lo show Game of Games. Le sue emozioni al riguardo

Mancava da tanto, troppo tempo Simona Ventura dagli schermi televisivi. La celebre e talentuosa presentatrice è tornata metaforicamente all’interno delle case degli italiani grazie a un nuovo programma. Stiamo parlando di Game of Games, trasmesso dal 31 marzo scorso in prima serata su Rai 2: un quiz che si sviluppa in più manches in cui si avvicenderanno di volta in volta persone comuni, spalleggiate da compagni celebri del mondo dello spettacolo.

Attendevamo il rientro in grande stile della Ventura qualche settimana fa, su uno dei palchi più prestigiosi del nostro paese, quello del Festival di Sanremo. Purtroppo, dopo essere risultata positiva al Coronavirus, ha dovuto rinunciare all’idea di essere presente a fianco di Amadeus come super ospite al teatro Ariston. Fortunatamente non è stata colpita in forma grave. Proprio la pandemia e le inquietudini riguardo le difficoltà globali che stiamo vivendo hanno “sporcato” l’entusiasmo della Ventura in questo periodo di ritorno a lavoro.

Simona Ventura: la sua vicinanza ai giovani

La presentatrice Simona Ventura è madre di tre figli: Niccolò (nato nel 1998) e Giacomo (nato nel 2000), nati dalla sua unione con l’ex calciatore e personaggio televisivo Stefano Bettarini. e Caterina, adottata nel 2014.

In questo periodo di continue chiusure si sente particolarmente vicina alla fascia della popolazione più giovane, costretta a restrizioni pesanti. In un’intervista al settimanale Voi ha dichiarato: “Auspico un ritorno a scuola in sicurezza perché i ragazzi stanno vivendo una vita artificiale, fatta di solitudine e sappiamo tutti quanto sia necessario stare insieme ai propri coetanei”.

Non solo. Sul suo profilo Instagram ha recentemente pubblicato l’anteprima di uno shooting fotografico realizzato per un servizio per il settimanale femminile Grazia. Le immagini sono state realizzate all’interno del teatro Franco Parenti; impossibile per lei non pensare alla situazione attuale che comporta la chiusura di tutti i luoghi di cultura.

Ha scritto: “È stata una grande emozione ma è nato in me anche un senso di impotenza. Quando riapriranno i cinema e i teatri che con i loro spettacoli nutrono la nostra mente e il nostro cuore? Speriamo presto, in sicurezza”.