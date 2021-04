La modella Zoe Cristofoli si è mostrata sui social con indosso un bikini pitonato della nuova collezione beachwear di una nota collega dello showbiz

La fidanzata di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha all’attivo su Instagram 859mila follower che la seguono nei suoi spostamenti e attività lavorative in giro per il mondo come modella di intimo e abbigliamento di lusso. Zoe Cristofoli, influencer e blogger veronese classe 1996, è conosciuta al mondo del gossip non solo per la sua nota relazione sentimentale, ma anche per la sua innata bellezza fisica accentuata dai tatuaggi che si diramano a perdita d’occhio in ogni parte del suo corpo scolpito e tonico.

Zoe pochi giorni fa aveva pubblicato sul suo account ufficiale uno scatto in cui si mostrava in bikini aranciato per la nuova collezione di Effek, adesso invece la ritroviamo posare per un altro noto brand di alta moda lanciato recentemente da una cara amica. Scopriamo di chi si tratta.

Zoe Cristofoli sfila con la nuova collezione di costumi marchiati Giulia Salemi. Una dea

Sempre da Ibiza dove si trova da diversi giorni per motivi lavorativi, Zoe si è palesata ai follower con indosso uno splendido bikini pitonato che capiamo dal tag essere quello dell’amica Giulia Salemi e della sua nuovissima collezione Smmrbeachwear.

“The power of Attraction ✨🪐🌹Ready for Summer in @smmrbeachwear 🖤 @giuliasalemi #collection #ibiza #laisla” scrive Zoe a margine dei due scatti che la ritraggono al massimo della sua bellezza, immersa tra le palme dell’isola, sfoggia una sicurezza che da sola veste la scena.

Mani dietro la testa, pareo bianco traforato a coprirne marginalmente le braccia, il bikini le accarezza le forme perfette, lacci stretti in vita e anelli di ottone sullo sterno e i fianchi. Il capo si camuffa molto bene con la sua pelle tatuata, impossibile resisterle e questo lo sanno bene anche i fan che le hanno regalato in pochissime ore oltre 119mila like.