Cristina Parodi contro un membro della famiglia reale: “Non avrebbe dovuto”

Cristina Parodi. La giornalista, esperta della famiglia reale inglese e autrice di un libro al riguardo, è stata interpellata sulla recente morte del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II

Cristina Parodi ha recentemente pubblicato un libro in cui esplora le dinamiche che hanno portato all’allontanamento dalla famiglia reale del principe Harry, spalleggiato dalla consorte, l’ex attrice Meghan Markle. Il titolo dell’opera è E vissero tutti felici e contenti?

La giornalista ha sempre trovato giustificabili le azioni del giovane dal sangue blu, non prescindendo mai dall’infanzia difficile che ha attraversato, segnata principalmente dalla morte della principessa Diana. La stessa Parodi ha più volte ricordato di aver incontrato Lady D nel 1996, in occasione di un convegno da lei presentato e dove la principessa era relatrice. Nella donna aleggiava un’aria di tristezza ma allo stesso tempo di grande forza e tenacia. Quello che accadde poco tempo dopo è una pagina tragica di storia, la sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto che, ancora oggi dopo 23 anni, risulta incolmabile.

La morte recentissima del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II lascia spazio a tanti interrogativi. Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta, ha analizzato con la Parodi questo argomento. Cosa ha detto la giornalista?

Cristina Parodi: il suo giudizio su Harry dopo la morte di Filippo

Cristina Parodi, nonostante abbia giustificato molte scelte del principe Harry riguardo l’abbandono della famiglia reale e il suo trasferimento negli Stati Uniti, ha espresso un giudizio drastico su di lui.

La giornalista, ai microfoni de La vita in diretta ma in collegamento da remoto dalla sua abitazione, non lo assolve riguardo un particolare relativo alla morte del nonno, il principe Filippo. Le notizie dell’aggravamento di salute del consorte della regina Elisabetta II risalgono a parecchio tempo fa. La Parodi non perdona Harry riguardo la famosa intervista rilasciata insieme a Meghan Markle a Oprah Winfrey. Non sono i contenuti a essere messi in discussione, quanto il tempismo. Potevano infatti posticipare e lasciare vivere al principe Filippo un ultimo periodo di serenità.

Il momento non è stato opportuno anche relativamente alla pandemia mondiale ancora in corso e alle gravissime situazioni intercorse soprattutto in Inghilterra. “Non ho gradito il fatto che Meghan abbia praticamente rivelato di aver strappato Harry alla sua famiglia“ – ha detto la Parodi.

Da quanto si apprende il principe Harry dovrebbe essere presente al funerale del nonno, il Duca di Edinburgo. Non è certo se Meghan Markle gli sarà a fianco poiché è in stato di gravidanza avanzato; l’ ex attrice è incinta di una bambina.