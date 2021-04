Il Principe Filippo e le sue gaffe. Quali sono state quelle più clamorose?

Il Principe Filippo è scomparso questa mattina all’età di 99 anni. Ha fatto tanto per il regno di Elisabetta II e contestualmente è stato un personaggio che ha fatto tanto ridere.

Il marito della Regina Elisabetta II, Filippo di Edimburgo, si è spento questa mattina. Sua Altezza Reale si è spento pacificamente presso il Castello di Windsor dopo i suoi recenti problemi di salute.

Filippo era stato recentemente dimesso dall’ospedale dopo un intervento al cuore ed il 10 giugno prossimo, avrebbe compito 100 anni.

E’ stato un pilastro del regno di Elisabetta II, sebbene sempre un passo indietro, con stile e discrezione. Ha avuto una forte influenza su Elisabetta, sin dall’inizio. I due si sono sposati giovani e innamorati e insieme hanno attraversato numerose difficoltà e scandali.

Egli sarà probabilmente ricordato anche per i suoi primi sforzi per aiutare a modernizzare l’immagine della famiglia reale durante un periodo di grandi cambiamenti per la Gran Bretagna e il mondo, specialmente all’inizio del regno di Elisabetta nel 1952.

Una vita di successi ma anche di gaffe, quali sono state le più divertenti?

La Royal Family è in lutto e piange la morte del Principe Filippo. Per 74 anni è stato al fianco della Regina Elisabetta II e ci ha fatto veramente ridere con le sue diverse gaffe.

Tra queste ricordiamo quella nei confronti di un possibile viaggio nell’Unione Sovietica nel 1967: “Mi piacerebbe molto andare in Russia, anche se i bastardi hanno ucciso metà della mia famiglia”.

Poi in Kenya, nel 1984, dopo aver accettato un dono da una signora del posto le chiese: “Lei cos’è? una donna?“.

E per continuare, nel 2001, quando a Buckingham Palace fu invitato Elton John, famoso cantante nominato anche Sir, il Principe disse: “Ah, è tua quella macchina orrenda che vedo spesso al Castello di Windsor?“.

Sempre nel 2001, incontrando alcuni bambini conobbe uno che voleva fare l’astronauta, Andrew Adams, e gli disse: “Tu sei troppo grasso per fare l’astronauta”.

E quella con il Presidente della Nigeria nel 2003, che in visita in Inghilterra si presentò con un vestito tradizionale del suo paese, e il Principe gli disse: “Ma cosa ti sei messo, il pigiama?“.

Una simpatia che è durata nel tempo e che sicuramente verrà ricordata per tanti ancora.