Agustina Gandolfo, fa il pieno di coccole nel suo “spa day”…eccezionale – FOTO

Agustina Gandolfo illumina la giornata dei suoi fan regalando una coppia di foto che mettono a rischio le coronarie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

Agustina Gandolfo con le ultime due foto condivise sul suo profilo Instagram è riuscita davvero a fare un euro gol. La bella modella argentina infatti si è lasciata ritrarre mentre si concede una giornata di coccole in una lussuosa spa. Alle sue spalle infatti si può notare una meravigliosa piscina immersa in luci rosa capaci di creare una fantastica sensazione di relax. Per questi scatti l’incantevole compagna dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha scelto di farsi immortalare con un bikini capace di mettere in risalto tutte le sue forme. Il costume scelto è composto da uno slip nero a cui è abbinato un reggiseno a fascia che riesce a coprirle il generoso décolleté. Un’immagine davvero indimenticabile resa tale dalla dolcezza dei suoi lineamenti. Gli inconfondibili capelli biondi incorniciano infatti il viso delicato e sorridente di Agustina impreziosito da uno sguardo tanto dolce da riuscire ad accarezzare il cuore oltrepassando l’obiettivo.

LEGGI ANCHE -> Annalisa annuncia “Nuda”. Il post che infuoca i follower. Bellissima – FOTO

Agustina Gandolfo e il suo amore con Lautaro Martinez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis ha il covid? I video pubblicati spaventano i suoi fans

Il mondo dei tifosi dell’Inter, e non solo, ha iniziato ad invidiare l’attaccante Lautaro Martinez già nel 2018 durante una partita con il Cagliari. In quell’occasione infatti l’argentino segnò un gol e le telecamere indugiarono su una straordinaria ragazza che iniziò ad esultare impazzita. Da quel momento Agustina Gandolfo è diventata certamente una delle wags più apprezzate ed invidiate del campionato italiano. La loro storia d’amore è iniziata proprio in quell’anno fatidico e pare che la modella non c’abbia pensato su due volte prima di fare le valige dall’Argentina e seguire il suo compagno in Italia. Oltre alla sua carriera di modella da tempo Agustina si dedica con successo anche all’attività di influencer contando al momento quasi 750 mila follower sul suo profilo Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

Nel suo periodo milanese ha legato molto con un’altra famosa wags. Entrambe argentine e legate a due calciatori importanti non c’è da sorprendersi se fra Agustina e Wanda Nara sia nata una grande e profonda amicizia. Due bellezze che inoltre, al di là della similitudini nella vita privata, condividono anche la passione per i social.