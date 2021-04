Giulia De Lellis ha il covid? I video pubblicati spaventano i suoi fans. L’influencer ha passato gli ultimi giorni in Sardegna per le riprese di Love Island che comincerà in estate

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito quando aveva appena vent’anni nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi: scese le scale per corteggiare Andrea Damante, tronista veronese, che aveva a disposizione un parterre molto ampio di ragazze che scalpitavano per avere le sue attenzioni e speravano di riuscire a conquistare il suo cuore apparentemente di ghiaccio. A conquistarlo fu solo Giulia, da lì è nata una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di persone per tanto tempo.

Giulia De Lellis e la paura per il covid: “Ho fatto il tampone, per fortuna non è quello”

Giulia però sta facendo una bellissima carriera, e tra poche settimane la vedremo esordire come conduttrice di Love Island, un programma dove vedremo tanti giovani riuniti su un’isola tutti insieme, tra alcuni nascerà sicuramente un sentimento, e la coppia che riuscirà ad arrivare integra alla fine avrà accesso al montepremi. In questi giorni Giulia è stata in Sardegna per sistemare le ultime cose prima dell’inizio. Stare tutto il giorno in spiaggia l’ha fatta ammalare e Giulia ha temuto davvero di aver contratto il covid.

Oggi è tornata sui social per tranquillizzare i suoi fans, ha raccontato di aver fatto il tampone e che è risultata negativa. “Non è altro che una semplice influenza, adesso mi fermerò un po’ e spero di rimettermi presto“.