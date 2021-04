Beautiful, anticipazioni puntata 12 aprile: cosa succede a Sally?

Beautiful, anticipazioni 12 aprile: nonostante la rottura, Wyatt è preoccupato per la sua salute di Sally.

Sally e Wyatt ne hanno superate tante da quando stanno insieme, ma sembra proprio che ormai la loro storia sia giunta al capolinea. Da quando Flo si è sacrifica per donare un rene a sua zia Katie, il giovane Spencer non riesce più a fingere di non provare qualcosa per lei. Il gesto di Flo gli ha ricordato perché l’amasse fatto e gli ha fatto dimenticare quanto fosse arrabbiato con lei per la storia di Beth/Phoebe. Adesso che il rancore è scemato, Wyatt capisce che è la Fulton la donna che vuole al suo fianco, ma questo significa rinunciare a Sally proprio nel momento in cui la stilista è più vulnerabile.

Beautiful, anticipazioni 12 aprile: Steffy si sente in colpa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che dopo aver chiesto a Wyatt di darle una seconda possibilità, Sally raggiungerà Flo per parlarle a quattr’occhi. Secondo la stilista, lei e Wyatt stanno passando un momento di crisi, ma questo non autorizza la Fulton ad intromettersi nel loro rapporto. Nel frattempo Wyatt è preoccupato: Sally continua a manifestare strani sintomi di una malattia non meglio identificata e la sua condizione sembra peggiorare a vista d’occhio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Steffy si sentirà in colpa per non aver rivelato a Liam le dinamiche del loro ultimo bacio. Se solo Hope sapesse che è stato Thomas a spingere Steffy tra le braccia del suo fidanzato, forse il suo risentimento verso di lui si placherebbe.