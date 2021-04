Can Yaman e Diletta Leotta, la mamma di lui non approva la storia

Secondo alcune rivelazioni, la madre dell’attore turco Can Yaman non sarebbe per niente contenta della storia d’amore con la Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta stanno facendo discutere con la loro relazione da mesi. Prima sono stati accusati di fingere la storia d’amore per ottenere notorietà, poi si è parlato di convivenza, anello di fidanzamento e matrimonio in vista. In particolare un aereo in stile Grande Fratello Vip, ha sorvolato Roma con scritto “Diletta mi vuoi sposare?”. Ma non è mai stato chiarito se fosse un vero gesto di Yaman oppure no. Il nuovo oggetto di discussione sarebbe la disapprovazione della mamma di lui alla storia d’amore con la bella giornalista.

Due paparazzi affermano che la mamma di Yaman non sia felice della Leotta

A quanto pare i paparazzi Paolone e Alessandro hanno rivelato che la madre della star di Daydreamer- Le ali del sogno, non sia per niente entusiasta della love story con Diletta. Questo potrebbe causare dei problemi alla neo coppia, perché Yaman ha sempre affermato di essere molto legato alla madre e lei è stato importante per il sua carriera e la sua vita. Lei spesso lo segue sui set dei vari lavori e progetti e consiglia il figlio al meglio. Ha sempre creduto nel suo talento e che potesse diventare un bravo attore.

Se dunque la storia tra Can e Diletta sembra diventare più importante ogni giorno che passa, nell’ombra la madre non fa certo il tifo per Diletta, di cui non sembra contenta. Forse teme che la notorietà della Leotta possa mettere in ombra il figlio, o forse non essendo una donna turca non ha le loro stesse usanze e non le fa piacere. Potrebbero essere molti i motivi per cui non approva la relazione. In ogni caso ancora non c’è conferma che quanto riportato sia effettivamente vero, staremo a vedere cosa succederà in futuro.

In quella che ormai sembra diventata una telenovela nella realtà, visti i colpi di scena e la storia romantica nata fra i due. Intanto si vocifera che questa estate potrebbero anche convolare a nozze i due, in Sicilia terra originaria della conduttrice.