Cassetto che non scorre bene? I rimedi più efficaci per risolvere il problema

Ecco tutti i metodi più efficaci per aggiustare un cassetto che non scorre bene. I rimedi migliori per capire dove sta il problema e intervenire subito. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Può capitare che improvvisamente la cassettiera non funzioni più nel migliore dei modi. Un inconveniente che succede sia con i mobili di truciolato, sia con mobili fatti in vero legno. In questi casi, si pensa subito a sostituire il mobile in questo ma, volendo, si può anche ricorrere ad alcuni rimedi.

LEGGI ANCHE –>Come eliminare la colla dalle dita: rimedi utili per rimuovere eventuali residui

Cassetto bloccato: cosa bisogna fare per capire dove sta il problema?

Quando un cassetto si blocca, la prima cosa da fare è estrarlo dalla guida, per poi controllare se ci siano deformazioni o problemi di altro tipo. Nel caso in cui non ci sia alcun tipo di problema “visibile”, allora optare per la paraffina. Una volta messa, inserite di nuovo il cassetto e vedrete che scorrerà meglio di prima!

Nel caso in cui i listelli siano deformati, bisogna renderli più sottili e svitarli dal mobile. Smerigliate, poi, i listelli servendovi di una carta abrasiva a grana rossa. A questo punto, passate la paraffina, per poi riavviare i listelli al mobile. Se il difetto è nel cassetto, togliete un po’ di spessore dal cassetto che probabilmente si è deformato.

Se le guide sono di metallo, bisogna fare un lavoro molto più facile, Lubrificatele con una soluzione specifica, molto simile al grasso comune. Questo genere di prodotti si possono trovare in tutte le ferramenta. Evitate di usare l’olio d’oliva perché c’è il rischio di rovinare l’intero meccanismo.

Addio, dunque, a rimedi fai da te che non fanno altro che peggiorare il problema. Sono moltissime, infatti, le persone che tendono a concentrarsi sull’”esterno” del mobile, mettendoci dell’olio oppure pulendolo con dei prodotti specifici. Piuttosto tenete sempre sotto controllo l’interno del cassetto, tenendo le guide incerate oppure ben lubrificate, in modo che il legno non si possa deformare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Che cosa aspettare? Provate uno di questi metodi per risolvere il problema che non vi permette di scorrere bene il vostro cassetto!