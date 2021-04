Raoul Bova e Chiara Giordano, i veri motivi del divorzio

Raoul Bova e Chiara Giordano dopo ben 13 anni di matrimonio si sono lasciati. Separazione turbolenta: ecco cosa è successo

Raul Bova è da sempre stato uno dei sexy simbol più amati del nostro Paese. Un uomo molto riservato ma sempre sotto l’occhio dei riflettori per la sua vita professionale e privata. Prima la lunga storia d’amore con Chiara Giordano, la donna con la quale ha costruito la sua prima famiglia, poi la fine di un idillio e una vita che è ricominciata, soprattutto per lui.

Sappiamo bene che il bel attore noto per alcuni film che sono diventati dei veri cult come Ultimo in tv, Immaturi e Scusa ma ti chiamo amore al cinema, ha conosciuto proprio sul set del film Immaturi – Il viaggio la sua attuale compagna, la modella spagnola Rocío Muñoz Morales. I due hanno due figlie, Luna e Alma che si uniscono per il bell’attore ai due precedenti avuti appunto dalla sua ex moglie, Alessandro Leon e Francesco.

Il matrimonio di Raul Bova con Chiara Giordano, veterinaria e figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace è stato lungo e importante ma nel 2013 è giunto al capolinea. Sapete perché tra di loro è finita e quali sono stati i veri motivi del divorzio?

Raoul Bova e Chiara Giordano, perché si sono lasciati? La verità

Raul Bova non lo ha mai dato a vedere davanti i riflettori ma la fine del suo matrimonio con Chiara Giordano è stata molto burrascosa. La loro unione sembrava solida, una bella famiglia costruita con due figli che all’epoca erano dei ragazzini ma l’incontro con Rocio per il bel attore è stato destabilizzante.

Prima che si parlasse di divorzio in modo ufficiale dopo 13 anni di matrimonio, Bova aveva già ammesso di avere una nuova fidanzata: era proprio l’attuale compagna Rocío Muñoz Morales, bellissima ma molto più giovane di lui, con una differenza di età di ben 28 anni.

Da quello che trapela la sua ex suocere gli ha dato del filo da torcere per le vie legali. Per come l’attore ha raccontato a Maurizio Costanzo durante una sua intervista lui non ha mai tradito la moglie.

“Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo – ha ammesso – Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”.

Nessun tradimento ma solo una serie di coincidenze che hanno fatto capire come lui non provasse più nulla per la moglie e come quella fiamma che lo aveva colpito poteva regalargli una nuova vita. E così è stato. Ora Raul si vive serenamente la sua famiglia allargata.