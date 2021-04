Pier Silvio Berlusconi e la rinuncia alla sua passione più grande: “Ho dovuto abbandonarla”

Anche i personaggi pubblici hanno delle passioni, lo sa bene Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di rispolverare un suo grande amore dopo anni

Li conosciamo bene, lei presentatrice storica di Verissimo, lui figlio dell’ex Presidente del Consiglio. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno una bellissima storia d’amore dal 2002, una relazione portata avanti sempre con gran riserbo per tutelare la privacy della loro famiglia. Soprattutto Silvia cerca di parlare davvero molto poco della sua vita oltre le telecamere del programma, una scelta condivisa anche dal compagno che vediamo di rado oltre gli appuntamenti di lavoro.

Il figlio dell’ex patron del Milan, nonché vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset e Silvia Toffanin, hanno deciso di vivere da alcuni anni in una meravigliosa villa sul mare per coronare la grande passione di Pier Silvio.

Pier Silvio Berlusconi: “Una scelta che rifarei altre mille volte”

Il primo obiettivo della coppia è sempre stato quello di preservare la loro privacy interna e proprio per questo motivo i due hanno deciso di acquistare una meravigliosa villa sul mare a Portofino. “Volevo dare ai miei figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto io” ha dichiarato l’uomo alla stampa.

La fantastica villa è immersa nel verde, un’oasi isolata dove poter crescere vicino al mare. Quindi non solo preservare la loro intimità ma anche per venire incontro all’amore di Pier Silvio che è stato accantonato per molto tempo e fatto riemergere dopo un’affermazione del figlioletto Lorenzo:

“Mi disse: papà quello che conta sono i ricordi e finora tra i ricordi più belli della mia vita ci sono quelli del tempo che abbiamo passato tutti insieme in vacanza sulla nostra barca”. L’amore per le barche è indiscusso per lui e la scelta del trasferimento in Liguria gli ha permesso di coronare la sua passione per molto tempo bistrattata. La confessione è stata rilasciata proprio da Pier Silvio a Tv Sorrisi e Canzoni qualche tempo fa.

E ancora: “E’ stata una scelta che rifarei altre mille volte. Lorenzo va a scuola a Portofino, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì e mi concentro al cento per cento sul lavoro. Poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.