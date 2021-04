Isola dei Famosi, scontro Tommaso Zorzi e Akash: interviene Ilary Blasi. Dopo diverse settimane è ritornato in studio il secondo concorrente eliminato del programma

Questa sera l’Isola dei Famosi ha fatto tornare Akash Kumar in studio dopo diverse settimane dalla sua eliminazione. Il concorrente è stato eliminato dal pubblico che non ha apprezzato molto la sua arroganza, i suoi modi di fare e di rivolgersi sia ai compagni che alle persone che sono in studio. In particolar modo con Tommaso Zorzi sono nati molti screzi: ogni volta che l’opinionista provava ad esprimere la sua opinione su di lui, Akash si rivolgeva in modo molto da arrogante nei suoi confronti. Questa sera hanno avuto modo di parlare e di chiarirsi.

Isola dei Famosi, Akash e Tommaso Zorzi: il confronto

Akash questa sera è ritornato in studio e i due hanno avuto modo di confrontarsi. Tommaso ha dimostrato una crescita importante, perché se fino a qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe esploso, stasera è stato molto diplomatico e gli ha ribadito che secondo lui ha fatto semplicemente male a lasciare il gioco. Akash lo ha attaccato nuovamente e Ilary Blasi ha deciso di intervenire, ricordando ai due uomini che saranno in studio tutte le puntate e avranno altri modi per chiarirsi anche se è difficile pensare che potranno davvero fare pace.

Il web si è scatenato contro Akash per aver detto di essere guarito dai suoi attacchi di panico e dalla depressione grazie all’isola: “Ci vogliono anni di psicologi per una cosa del genere“.