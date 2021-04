Limone, miele e acqua per 365 giorni: il cambiamento del suo corpo

Cosa succede se per un anno intero si beve solo acqua, miele e limone? Quali sono gli effetti che il nostro corpo potrebbe avere? Ci ha provato la blogger Crystal Davis

Negli ultimi anni sono moltissime le influencer che hanno cercato di regalarci l’elisir di lunga vita per poter migliorare la nostra salute psicofisica, varie le miscele che sono state composte e proposte come veri toccasana da assumere la mattina appena alzati oppure dopo i pasti. Tra questi, una delle combinazioni che da sempre fa più discutere, è quella che vede associato limone, miele e acqua tiepida, tisana spesso maltrattata dai nutrizionisti più severi ma osannata da altri estimatori delle pozioni miracolose.

Tra i suoi più convinti utilizzatori anche la blogger australiana Crystal Davis che nel 2016 ha voluto mettersi in gioco e per un anno ha bevuto ogni mattina a stomaco vuoto questi tre ingredienti. Intervistata dall’Elephant Journal, ha descritto la sua trasformazione fisica ottenuta dopo 365 giorni, nonché i benefici per la salute di tutto il suo corpo, tanto che la sua esperienza è diventata virale sul web.

La sua storia l’ha anche portata poi a trovare lavoro come editrice di una rubrica su benessere e salute proprio sulla rivista che l’ha scoperta come caso emergente. Vediamo però qual è stata la sua ricetta del successo.

Acqua, miele e limone: l’elisir di Crystal Davis

“Succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele organico, messi in una tazza di acqua appena bollita. L’acqua deve aver raffreddato leggermente, ma deve essere ancora abbastanza calda per sciogliere bene il miele”. Così descriveva sul suo blogger la bella Crystal.

La giovane alcuni anni fa ha deciso di rivisitare gli ingredienti base presenti in tutte le case e anche in alcuni sciroppi presenti in tutte le farmacie, vista la sua salute cagionevole soprattutto durante la stagione fredda. Molto scettica sulla possibilità che questo intruglio a base di limone, miele e acqua tiepida potesse funzionare, l’australiana ha comunque decise comunque di sperimentare su di sé questa “cura” fai da te per un intero anno ogni mattina appena alzata.

Risultato? Crystal oltre ad aver ottenuto molti benefici in termini di salute e di forma fisica più asciutta, ha anche passato tutto l’inverno senza mai ammalarsi, nessun raffreddore e neppure mal di gola. Il segreto sta nel limone, alcalinizzante, ricco di acido ascorbico, conosciuto come vitamina C, che aiuta il funzionamento di tutto il sistema immunitario rafforzando le difese interne. Infine il miele svolge una potente azione antibatterica che contrasta la diffusione degli agenti patogeni nel corpo ma anche un’azione depurativa sul sistema gastrointestinale.

Un’azione depurativa dei tre elementi che in sinergia tra di loro amplificano il loro effetto benefico sull’organismo. È stata migliorata inoltre l’idratazione ed il ph corporeo, un mix che rende la pelle più liscia e luminosa, eliminando le impurità e le tossine. Non ci resta quindi che provare.