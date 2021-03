Esistono alcuni alimenti che dovremmo sempre preferire se soffriamo di gonfiore addominale, dei tocca sana per perdere peso e sentirci più leggeri

Ricordiamo che l’intestino è il nostro secondo cervello e quando sta male soffre tutto l’individuo con sintomatologie correlate spesso inspiegabili. Molti gli italiani che sempre più spesso soffrono di gonfiore addominale quasi quotidiano.

Questa situazione può dipendere da svariati fattori, si tratta infatti di un accumulo di gas all’interno dello stomaco e dell’intestino che va attribuita ad un’alimentazione spesso non corretta. Sovente tutto ciò può essere influenzato anche da un connubio di stress, ansia o irritabilità intestinale unito a possibili allergie/intolleranze alimentari.

L’alimentazione è fortemente unita a problemi di salute spesso anche gravi, un esempio lampante è la celiachia con l’intolleranza al glutine che tra i sintomi maggiori in età infantile lamenta complicanze nella crescita dei tessuti e fragilità ossea. Lo stesso dicasi per l’intolleranza al lievito che può provocare anche cefalea, affaticamento, nervosismo e disturbi del sonno.

L’alimentazione quindi gioca un ruolo essenziale nella nostra salute psicofisica, anche per chi volesse evitare pancia gonfia, difficoltà a digerire e intestino irritabile. Tra tutti i cibi che è meglio evitare per non ritrovarsi con queste sintomatologie invalidanti, primi i latticini che aumento nello stomaco i processi fermentativi, rallentando sensibilmente la digestione. La diagnosi può essere eseguita tramite il Breath Test, che il medico prescrive in presenza di sintomi quali pancia gonfia, flatulenza, crampi, dolori addominali e diarrea.

Non sono solo i latticini a provocare il gonfiore addominale, fanno parte dell’elenco anche la carne rossa, le bevande gassate, il caffè, gli zuccheri, le gomme da masticare o i cibi troppo ricchi di fibre, senza dimenticare i lievitati come pane e pizza, che vanno moderati sempre su consiglio di un medico competente.

Pancia gonfia? Quali alimenti assumere per perdere peso velocemente

Al contrario, per chi volesse invece depurare il fegato ed evitare tutti quei problemi fastidiosi legati al gonfiore addominale, consigliamo

Papaya , per l’ottimo potere drenante in grado di agevolare la digestione delle proteine. A questa si associano tutti gli agrumi quali arancia, pompelmo, mandarino, mandarancio, limone e lime, ma anche banane, melone, ananas, kiwi, uva.

, per l’ottimo potere drenante in grado di agevolare la digestione delle proteine. A questa si associano quali arancia, pompelmo, mandarino, mandarancio, limone e lime, ma anche banane, melone, ananas, kiwi, uva. Cibi ricchi di proteine come le carni bianche, pesce magro e le uova vanno bene per garantire i nutrienti più importanti. Nell’elenco anche i formaggi molto stagionati (oltre 24 mesi) grazie al basso livello di lattosio.

come le carni bianche, pesce magro e le uova vanno bene per garantire i nutrienti più importanti. Nell’elenco anche i (oltre 24 mesi) grazie al basso livello di lattosio. Via libera anche a riso, mais, grano saraceno, miglio, quinoa e amaranto, farro e soprattutto l’ avena molto consigliata dai nutrizionisti per il suo potere detossinante che facilita il transito intestinale grazie alla pectina e le sue fibre solubili.

molto consigliata dai nutrizionisti per il suo potere detossinante che facilita il transito intestinale grazie alla pectina e le sue fibre solubili. Mandorel

Yogurt bianco senza zuccheri

Olio di oliva extravergine

Come ogni volta sconsigliamo le diete fai da te e di rivolgervi invece sempre al vostro medico di base oppure ad un nutrizionista esperto in grado di consigliarvi meglio sulle specifiche di ogni alimento e fornirvi anche una dieta personalizzata con dosaggi corretti. Ne gioverà anche il vostro peso corporeo che in breve tempo acquisterà una silhouette più snella, per non parlare del miglioramento in termini di benessere complessivo e umore migliorato.