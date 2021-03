Romina Power, la FOTO commovente con la persona che non c’è più

La Power condivide una foto dell’amata sorella scomparsa da poco mentre è abbracciata al figlio Yari, un ricordo toccante

Romina Power è molto legata alle sue perdite, la sorella che è mancata poco tempo fa ha lasciato in lei un vuoto incolmabile e non perde occasione per ricordarla su instagram con delle foto. Lo stesso lo fa per la figlia Ylenia, scomparsa anni fa ma mai dimenticata da una mamma disperata che crede ancora che da qualche parte la sua bambina ci sia ancora. La cantante ama onorare i defunti in questo modo, tenendoli sempre con se e mantenendo il ricordo vivo.

Romina Power e i ricordi che non si dimenticano mai

La cantante non dimentica mai le persone amate e ogni giorno cerca di onorarle e tenerle con se, anche solo con una foto ricordo pubblicata su instagram. L’ultima riguarda la sorella scomparsa pochi mesi fa a causa di una brutta malattia. Condivide quindi una foto della sorella Taryn e del figlio Yari che è abbracciato alla zia. La Power ha dimostrato di aver sofferto molto per la scomparsa dell’amata sorella minore. Ha dichiarato che avrebbe preferito andarsene lei prima, ma il destino non ha voluto così. Non è mai piacevole sopravvivere alle persone amate.

La Power ha già sofferto tanto in passato con la scomparsa della figlia Ylenia che dopo un viaggio in America non è mai più tornata. Le sue tracce sono scomparse e dopo tempo è stato ritrovato un corpo in un fiume vicino a dove alloggiava la giovane. Il corpo è stato attribuito alla giovane Carrisi ma non la conferma assoluta non è mai stata data. Tante persone muoiono in quel fiume purtroppo e il corpo dopo tanto tempo in acqua appare irriconoscibile. Un trauma per la mamma e per il padre. Ma Romina non ha mai perso le speranze ed è convinta che da qualche parte la sua bella Ylenia sia ancora in questo mondo.