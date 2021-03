Federica Pellegrini, il look è travolgente: doppia FOTO è boom di commenti

La campionessa Federica Pellegrini dirompe sul web con uno scatto dal look travolgente: ma il doppio scatto fa subito il “boom”.

Da sempre apprezzata per la sua innata tendenza alla più assoluta semplicità, ed in particolare modo attraverso i suoi outfit sfoggiati con altrettanta grazia negli ultimi mesi, la campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, è stata investita da un’improvvisa ondata di cambiamenti. Decidendo di sfoggiare un paio di accostamenti davvero insoliti rispetto alle sue abitudini, pare che abbia notevolmente sorpreso i suoi ammiratori, sfoggiando questa volta tutta la sua creatività.

In questo 2021 la geniale nuotatrice trentaduenne di origini venete sta piacevolmente intrattenendo i telespettatori grazie alla sua presenza in qualità di giudice nella trasmissione dedicata alla scoperta di nuovi talenti nel mondo dello spettacolo di “Italia’s Got Talent“. Continuata ad andare in onda con successo su TV8. Ed è proprio in una delle sue ultime apparizioni televisive che avrebbe mostrato gli abiti rappresentativi di questo interessante cambiamento.

Federica Pellegrini, il look ispirato ai capolavori del genio di Tim Burton è travolgente

“Edward ✂️ o Beetlejuice 🪲?!…….Per la finale di #IGT 🌟ieri sera abbiamo voluto fare un tributo ad un mio mito!! #TimBurton💀“, è con questa didascalia condivisa su Instagram, a seguito dei due scatti magistrali, che Federica vuole spiegare i suoi ultimi look indossati in occasione dell’ultimo appuntamento con lo show. Due scelte in fatto d’abbigliamento che prendono in tutto e per tutto ispirazione da due grandi capolavori del genio assoluto di Tim Burton.

Dal super premiato per il miglior trucco “Beetlejuice – Spiritello porcello”. Al più romantico “Edward mani di forbice“. Federica veste le sembianze di entrambi i protagonisti delle indimenticabili pellicole cult, uscite nelle sale rispettivamente alla vigilia e durante i primi anni ’90.

Infine la straordinaria combo di scatti, adornati da fantasie a righe o da cinture ornamentali, non può che trasformarsi in un vero e proprio “boom” sulla piattaforma social. Oltre all’infinità di apprezzamenti dei suoi fan sarà proprio una sua amica, nonché collega di vasche, a commentare in tal modo: “Nel dubbio entrambi 😂😍“.