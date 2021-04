Melissa Satta, scatto social con top e leggins attillati: che fisico – Foto

Melissa Satta ha pubblicato un nuovo scatto social in tenuta sportiva. La showgirl, più bella che mai, ha voltato pagina dopo aver annunciare la fine della storia d’amore con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta in tenuta sportiva su Instagram. Top e leggins neri attillati che non fanno altro che esaltare le sue forme esplosive.

La showgirl, infatti, per tenersi in forma, non rinuncia ad esercizi costanti e particolarmente intensi. Qualche mese fa ha annunciato la separazione da Kevin Prince Boateng che, come ammesso dalla diretta interessata in una recente intervista a Verissimo, considera l’uomo più importante della sua vita.

Per lei, la fine del loro matrimonio, infatti, è stato un dolore molto forte. Un rapporto che le ha dato tanto, pieno di amore. La colpa non sta da una parte sola, come raccontato dalla showgirl, e il loro figlio Maddox li legherà per sempre.

La rottura con Kevin Prince Boateng, l’uomo più importante della sua vita

Nell’intervista a Verissimo, poi, la Satta aveva anche voluto commentare la notizia che le attribuiva un flirt con un uomo sposato. La showgirl, in quell’occasione, aveva dichiarato di non amare molto l’accadimento mediatico e di essere associata a uomini quando di mezzo magari ci sono figli e famiglie.

Tornando alla storia d’amore con Kevin Prince Boateng, la showgirl ha ammesso che è difficile da dimenticare. I due, infatti, sono stati insieme per ben 9 anni.

Adesso comunque la Satta non desidera altro che di guardare avanti. Ha confessato che, in futuro, le piacerebbe anche ricostruire una famiglia visto che Maddox spesso le chiede di avere una sorellina o un fratellino.

A febbraio l’ex velina di Striscia la notizia ha compiuto 35 anni e, per lei, è stato organizzato addirittura un piccolo party a sorpresa. La showgirl ha pubblicato anche delle foto sul suo profilo Instagram dove appare insieme a Maddox. Con lei, anche gli amici più intimi e suo fratello Max.

Un festeggiamento casalingo, visto che a febbraio le restrizioni anti Covid non le hanno permesso di organizzare “qualcosa di meglio”.

Non ci resta, a questo punto, che attendere i nuovi sviluppi sulla vita sentimentale della bella Melissa.