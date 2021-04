Paolo Bonolis, la vendetta è arrivata. Distrutto dopo tanto tempo

La prima puntata di Avanti un altro è stata un successo e Paolo Bonolis ha conquistato ascolti mai visti prima d’ora, Mediaset è salva?

La domenica appena passata è stata per Mediaset la svolta a livello di ascolti e share. La decisione da parte degli autori di mandare in onda in prima serata Avanti un altro è stata la scelta più interessante presa negli ultimi tempi. Infatti a quanto pare l’esperimento è stato un successone e il pubblico ha seguito con enfasi la trasmissione a cui hanno partecipato alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blank.

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro ma in una veste inedita: cosa farà e quando

Ascolti tv: Paolo Bonolis in cima alla classifica?

LEGGI ANCHE>>>Paolo Bonolis com’era: sul web spunta la foto inaspettata, incredibile

Dopo tanto tempo vince la serata Canale 5 con il programma Avanti un altro! Pure di sera, condotto da Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti. Mediaset è riuscita finalmente a riprendersi dopo un periodo nell’abisso e ieri sera, 11 aprile, ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share. Incredibile ma vero, al secondo posto su Rai 1 La Compagnia del Cigno 2 con una media di 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share. Non c’è molta differenza di pubblico, ma per l’azienda di Berlusconi è un piccolo passo verso il ritorno al successo. Da qualche mese infatti i dati auditel di Mediaset, tranne qualche eccezione, erano sempre più bassi rispetto alla Rai. Il lavoro da fare è ancora lungo, ma ci sono buone possibilità di rinascita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilblog_della_verita (@ilblog_della_verita)

Intanto sul web non mancano tweet di fan che acclamano la bravura di Paolo Bonolis nominandolo il king di Canale 5 insieme alla queen Maria De Filippi. Con loro l’azienda è in mani sicure.