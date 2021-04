Valentina Muntoni scatto allo specchio in slip, che spettacolo-FOTO

La bella stilista Valentina Muntoni ha condiviso una foto allo specchio con indosso solamente una camicia e gli slip

La Muntoni appare bellissima e sensuale in una foto su Instagram che la ritrae con una camicia aperta e in slip. I commenti sono tantissimi e tutti positivi, la chiamano “Dea” e “Bellezza”. I suoi scatti trasmettono sempre sensualità e delicatezza, una camicia arruffata e aperta sul decollété e sull’addominale. Una mano sulla gamba nuda e un mezzo busto senza nulla indosso e il lato b sopra al corpo del fidanzato. Tutti scatti romantici e sensuali con profondi significati.

Valentina Muntoni e l’arte della fotografia

Oltre ad essere una stilista di successo, la Muntoni dimostra una passione e un talento per la fotografia. Immortala i dettagli tra accessori, luoghi e parti del suo corpo. Nelle foto che pubblica, anche se spesso appare nuda non è mai volgare. La sua è arte. Colpisce in particolare la foto con il fidanzato. Appare in primo piano il corpo di lei, dal mezzo busto fino a mezza gamba, che sta sopra al fidanzato che è sdraiato probabilmente su un lettino di spalle. Difficile accorgersi inizialmente di lui, poichè la foto è in bianco e nero e la schiena di lui non si vede bene. Appare visibile invece l’asciugamano che avvolge la parte di sotto del ragazzo. In rilievo il lato b della bella Muntoni che appare perfetto con sopra solo il cielo nuvoloso.

Una foto decisamente artistica e romantica, coronata da una dedica semplice ma dolcissima della Muntoni. Nella didascalia infatti scrive:”Solo tu”. I commenti sono tantissimi:”La grande bellezza” e un’utente cita una poesia anche. “Col calore quel mattino che rinasce intorno al sole cosa può più importare se la pelle tua si lascia accarezzare. Risvegliarsi ormai per me non ha senso senza te solo tu. Matia Bazar”. Potrebbe aver citato le parole del poeta che scrive l’utente, la Muntoni oppure semplicemente ha scritto queste due parole semplici ma potenti.

La stilista però non immortala solamente se stessa, il suo corpo e i vestiti. Infatti una sua grande passione sono i tramonti, ne ha pubblicati molti in diversi luoghi, al mare e nel deserto. Un’artista a tutto tondo la Muntoni e non solo nel suo campo.