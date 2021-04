Matilde Brandi insieme alla Gregoraci, due dive bellissime-FOTO

La Brandi ha condiviso una foto su Instagram in cui appare al fianco di Elisabetta Gregoraci, una in rosso e l’altra in nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Due bellezze senza tempo ad Avanti un’altro, Matilde Brandi condivide una foto su Instagram in cui appare al fianco di Elisabetta Gregoraci. Le due showgirl sono magnifiche, una in un abito aderente rosso e l’altra con un abito più corto nero. Nella didascalia la Brandi ha scritto:”Ci vediamo stasera ad Avanti un’altro”. Nei commenti la Gregoraci ha risposto:”Amica mia bellissima”. Hanno inaugurato così la prima puntata di Avanti un’altro in prima serata.

Brandi e Gregoraci per la prima puntata di Avanti un’altro di sera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Ieri sera è andato in onda Avanti un’altro con Paolo Bonolis, per la prima volta in prima serata. I concorrenti erano tutti vip. Hanno partecipato quasi tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. I personaggi erano divisi in due squadre, GF Vip contro Opinionisti. Il montepremi è stato poi devoluto al CE.R.S, una onlus che assiste i bambini con gravi disabilità. Nella squadra GF Vip c’erano, Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacamo Urtis. Dal lato degli opiniosti invece hanno partecipato Alessandro Cecchi Paoen, Antonella Elia, Cristiano malgioglio, Michele Cucuzza e Alba Paretti.

La Gregoraci era tra gli ospiti più attesi e il suo arrivo non ha certo deluso i fan. Con un abito rosso aderente ha incantato tutti quanti ed è partita subito con il botto. Ha fatto una battuta a Bonolis, vedendo il ragazzo muscoloso Daniel Nilsson intento a fare degli esercizi atletici. La Gregoraci si è rivolta a Bonolis chiedendogli se anche lui a casa pratica questi esercizi. Il conduttore ironicamente ha risposto che lui è sufficientemente ricco per farlo fare a lui. Momento esilarante come solo Bonolis riesce a creare. Un’altro momento degno di nota è quando la contessa De Blanck entrando in studio ha perso un dente, e come sempre Bonolis ha colto l’occasione per creare una gag divertente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Contessa Patrizia de Blanck (@patriziadeblanckofficial)

Insomma il programma comincia già scoppiettando e all’insegna delle risate. Nelle prossime puntate ci saranno altri ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Tommaso Zorzi, Paola Perego, Anna Tatangelo, Enzo Salvi, Francesca Manzini, Lillo e Greg e tanti altri.