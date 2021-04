Anna Tatangelo fa sempre regali fantastici ai suoi followers su Instagram: l’ultima fotografia apparsa sul suo profilo è semplicemente illegale.

La nascita dei social network ha sicuramente cambiato la vita di tutti. Con i servizi di rete sociale, è facile comunicare con amici, parenti e conoscenti ed è facile condividere fotografie, video e contenuti di ogni genere. I network hanno sensibilmente ridotto la distanza tra tutti. Anche i Vip utilizzano tali piattaforme per avvicinarsi ai fans: condividono passioni, scatti, momenti del quotidiano.

Anna Tatangelo è senza ombra di dubbio una regina sul web. La cantante, tra foto su Facebook, post bollenti su Instagram, video esplosivi su Tik Tok, regala sempre emozioni e gioie ai suoi seguaci. L’ultima fotografia pubblicata online è mostruosa: la 34enne indossa una canotta spaziale che scopre il suo décolleté meraviglioso.

Anna Tatangelo fa impazzire in canotta: décolleté assurdo

Tutti gli utenti di Instagram aspettano ogni giorno con trepidazione il nuovo post di Anna Tatangelo. Quest’ultima, anche oggi, ha regalato uno scatto mostruoso ai suoi seguaci. La nativa di Sora indossa una canotta super esplosiva che copre ben poco. Il décolleté, piazzato in primissimo piano e in bella mostra, fa sognare gli innumerevoli ammiratori.

Anna regge tra le mani lo smartphone e il suo viso è bello e luminoso come sempre. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto 46mila likes e numerosi commenti. I fan non possono non complimentarsi con lei: la sua bellezza è devastante, il suo fisico è spettacolare e da brividi.

La classe 1987, qualche giorno fa, mise in rete alcune fotografie di uno shooting in cui indossava un vestito da applausi che metteva in evidenza le sue forme strepitose.