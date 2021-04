Elenoire Casalegno sempre più bella e intrigante sui social network: la sua ultima fotografia condivisa online è decisamente deliziosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire Casalegno continua a stupire tutti con la sua bellezza irresistibile. La 46enne è in uno stato di forma pazzesco: il segreto del suo fisico da urlo, tuttavia, non è mai stato svelato. La nativa di Savona, negli anni scorsi, ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha svelato di non aver mai seguito una dieta in vita sua.

La classe 1976 fu scelta come concorrente per la prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’: la Casalegno non sfigurò affatto e venne eliminata in semifinale perdendo il televoto contro Stefano Bettarini. La popolarità di Elenoire è ben visibile anche sui social network: il suo account vanta ben 805mila followers. La splendida conduttrice ama far impazzire i suoi seguaci condividendo scatti fenomenali: oggi, tuttavia, la 44enne ha decisamente esagerato pubblicando un contenuto da sogno.

Elenoire Casalegno, scatto incredibile: donna fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire, ancora una volta, ha conquistato gli occhi dei suoi followers condividendo una foto da urlo. La conduttrice indossa shorts davvero corti che mettono in risalto le sue magnifiche gambe. Come se non bastasse, la scollatura della 44enne è da infarto: il suo décolleté fa girare la testa a tutti.

La nativa di Savona interagisce ogni volta con i suoi seguaci. Questa volta ha chiesto un consiglio culinario alla platea. “Ho un dubbio…mai voi, quando cucinate la carbonara, le uova le sbattete a bagnomaria? Qual è il vostro segreto perché sia eccezionale?”, ha scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Passano gli anni, ma una cosa non passa mai: la sensualità devastante della Casalegno. La ligure, nella giornata di ieri, ha bloccato il web condividendo una fotografia in cui indossava un costume favoloso che metteva in evidenza il suo corpo marmoreo.