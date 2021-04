Francesco Oppini a petto nudo nelle stories di Zorzi: “Non farlo!” – FOTO

Le recenti stories di Tommaso Zorzi hanno mandato i fan in escandescenza: il vincitore del Gf, in compagnia dell’amico Francesco Oppini, lo ha immortalato a petto nudo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Molti hanno sognato di veder nascere un amore fra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, eppure il loro rapporto si conferma straordinario proprio così com’è: un’amicizia sincera e leale. Anche quando Tommaso Zorzi era rimasto solo all’interno della casa, Francesco non smise di supportarlo e di credere in lui, non allontanandosi neanche nel momento in cui l’influencer, in preda ad una crisi emotiva, gli aveva confessato i propri sentimenti.

Attualmente, i due hanno un legame magnifico che non mancano di coltivare lontani dalle telecamere. Quest’oggi, Oppini e Zorzi sono insieme per registrare la puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda mercoledì 14 aprile. Tommaso, entusiasta di aver rivisto Francesco, ha immortalato una scena che ha mandato i fan in escandescenza: il figlio di Alba Parietti si trovava sotto la doccia, a petto nudo.

Francesco Oppini a petto nudo nelle stories di Tommaso Zorzi – FOTO

Tramite le Instagram stories, Tommaso Zorzi ha ripreso un siparietto esilarante che riguarda Francesco Oppini. I due si stavano preparando per la registrazione del Maurizio Costanzo Show, ma una scena avrebbe fatto sorridere l’influencer al punto tale da doverla immortalare. Nei video, l’opinionista dell’Isola riprende il suo amico mentre si lava i capelli in doccia, a petto nudo.

“Non fare stories Tommi!“, “No no“, “No… le starai già facendo, di sicuro“: questo lo scambio di battute tra i due. Il figlio di Alba Parietti, dopo essersi sollevato con i capelli completamente insaponati, si è accorto che il suo amico lo stava riprendendo, ma ha deciso di prestarsi con affabilità allo scherzo. Nelle clip successive, Tommaso e Francesco hanno documentato i preparativi per il Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda domani sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Franci, abbiamo scelto di cantare, ma non è la puntata migliore…“, ha constatato Zorzi, subito dopo aver inquadrato il tenore Alberto Urso. Complici e affiatati, i due amici rendono i fan partecipi dei momenti che trascorrono insieme.