Umidità capelli: i rimedi naturali per migliorare la qualità della chioma!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti migliori per ridurre gli effetti dell’umidità sui capelli.

Uno dei principali nemici dei capelli è sicuramente l’umidità che provoca alla chioma quell’effetto crespo che è davvero fastidioso.

Per fortuna, oltre ai prodotti che potete trovare in commercio, che vi promettono un’azione anticrespo, potete optare anche per rimedi del tutto naturali. Così facendo, si avrà un beneficio dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista strettamente salutare.

Rimedi naturali contro l’umidità dei capelli

Molto spesso in commercio potete trovare dei prodotti che hanno al proprio interno delle componenti chimiche che, a lungo andare, possono andare a danneggiare il vostro cuoio capelluto e la vostra chioma.

Se avete il problema dei capelli crespi, sappiate che esistono davvero moltissimi metodi fai da teper ritornare ad avere dei capelli lisci e setosi.

Tra i principali ingredienti davvero importanti per avere questo effetto anti crespo ci sono sicuramente i semi di lino. Potete facilmente preparare un gel che donerà ai vostri capelli grande voluminosità.

Per ottenere una maschera per capelli a base di semi di lino non dovrete far altro che procurarvi circa 50 grammi di semi di lino, 400 ml di acqua e un po’ del vostro olio essenziale preferito. A questo punto dovrete mescolare il tutto all’interno di una ciotola, avendo cura di amalgamare tutti gli ingredienti. Dovete ottenere un composto omogeneo che non presenti grumi.

Applicatelo, poi, sulla vostra chioma dopo averla lavata e asciugata normalmente. Lasciatela in posa per almeno 30 minuti e, poi, risciacquare e godervi il risultato davvero strabiliante.

Un altro elemento davvero ottimo per i vostri capelli è l’aceto di mele. Questo elemento è davvero molto semplice da usare. Non dovrete far altro che lavare e asciugare i vostri capelli come fate abitualmente e, poi, rovesciare un po’ di aceto di mele sui capelli prima di applicare il balsamo. A questo punto, non vi resterà che risciacquare il tutto con abbondante acqua fredda per godervi una chioma del tutto liscia.