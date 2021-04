Ambra Lombardo in passerella li annienta tutti. Divinamente bella – VIDEO

Ambra Lombardo su Instagram propone una clip di una sua recentissima apparizione televisiva. Fa un annuncio sbalorditivo: sarà vero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo, classe 1986, è una modella siciliana che, pian piano, sta costruendo la sua fama anche sul web. Conta fino a oggi 240mila follower su Instagram, i quali seguono periodicamente gli aggiornamenti sulla carriera della loro beniamina.

La Lombardo ha da sempre avuto aspirazioni artistiche e la volontà di sfondare nel mondo dello spettacolo. Da giovanissima ha partecipato al celebre concorso di Miss Italia, dal quale sono emerse molte prime donne dello show business. La sua bellezza mediterranea le regalò un ottimo secondo posto, alle spalle di Cristina Chiabotto.

Il pubblico italiano ha avuto maggior possibilità di conoscerla meglio grazie alla sua presenza nel reality Grande Fratello. Durante la 16^ edizione, condotta all’epoca da Barbara D’Urso, conobbe Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, con il quale ebbe un’intensa e appassionata storia d’amore, conclusa in tempi recenti.

LEGGI ANCHE –> Nunzia De Girolamo e il duetto con Verdone: grasse risate sul web – VIDEO

Ambra Lombardo: la dichiarazione a Tiki Taka

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, i Cugini di Campagna e quel “diverbio” con Lady Gaga

Ambra Lombardo è stata ospite della trasmissione sportiva Tiki Taka – La repubblica del pallone, condotta da Piero Chiambretti. La bellissima modella siciliana, originaria di Modica, perla del barocco, ha fatto un ingresso negli studi televisivi davvero suggestivo. Una sfilata in un abito “vedo e non vedo” molto provocante, con trasparenze sensuali, ha fatto girare la testa agli ospiti in studio e ai telespettatori da casa.

La stessa influencer lo ha riproposto sul suo profilo social, ringraziando per l’affetto ricevuto e la stima da parte del pubblico. I follower commentano: “Sempre molto elegante e raffinata”, “Sei spettacolare, “Meravigliosa creatura”, “Fantastica”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

La Lombardo, laureata in Scienze dei Beni Culturali con una specializzazione in Archeologia, oltre alla carriera di modella, porta avanti anche quella di docente. E’ una professoressa di materie umanistiche in un liceo scientifico di Milano. Ha rivelato con serietà a Piero Chiambretti di voler lasciare la propria cattedra. “Voglio condurre un programma sportivo. Piero, prendimi come stagista” – ha detto. Diletta Leotta deve tremare?