La polizia è alla ricerca di un uomo sospettato di aver ucciso la moglie a colpi di falce al culmine di una lite sotto gli occhi del figlio di soli 10 anni.

Un uomo di 51 anni è attualmente ricercato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso la moglie davanti agli occhi del figlio di soli 10 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione dell’autorità, il 51enne avrebbe aggredito e ucciso a colpi di falce la coniuge al culmine di una violenta che sarebbe scoppiata probabilmente perché la donna avrebbe voluto interrompere la loro relazione. Dopo il delitto, l’uomo sarebbe fuggito ed ora è ricercato. Il bambino che avrebbe assistito alla tragedia è stato affidato ai parenti.

Brasile, uccide la moglie a colpi di falce sotto gli occhi del figlio: ricercato un 51enne

La polizia brasiliana sta ricercando un uomo di 51 anni, principale sospettato dell’omicidio della moglie. La vittima è Telma Rabero, un’insegnante di 44 anni assassinata in un’abitazione di Sidrolandia, un comune dello Stato del Mato Grosso do Sul, in Brasile. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, riporta il quotidiano G1 Globo, avrebbe aggredito e ucciso la donna colpendola ripetutamente con una falce. Il tutto sotto gli occhi del figlio della coppia di soli 10 anni. Successivamente il 51enne sarebbe fuggito lasciando l’abitazione in auto.

Ad avvertire la polizia sarebbero stati i vicini di casa che hanno sentito le urla provenire dall’appartamento. Gli agenti sono subito intervenuti ritrovando il cadavere della 44enne ed il figlio, sotto shock per l’accaduto. La polizia ha avviato le ricerche del sospettato e le indagini sul caso. Dopo poco tempo, le autorità hanno rinvenuto la vettura del 51enne abbandonato in un campo.

Il figlio della vittima, riporta G1 Globo, è stato affidato ai parenti della donna e sarà sottoposto ad una perizia psicologica per valutare le sue condizioni dopo la tragedia. I parenti hanno confermato che Telma aveva intenzione di lasciare il marito ed era spaventata per il suo comportamento aggressivo.