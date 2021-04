Bugo umiliato e furioso sui social: “Io non accetto consigli da uno così”. Il noto cantante, protagonista indiscusso degli ultimi due Sanremo, si è lasciato andare ad uno sfogo su Twitter

Bugo è stato uno dei protagonisti indiscussi degli ultimi due Festival di Sanremo. Lo scorso anno ha partecipato insieme a Morgan e hanno scritto una vera e propria pagina di storia del Festival: Bugo ha lasciato il palco in seguito ad un brutto scherzo che il suo collega gli ha giocato durante l’esibizione, dove cambiò il testo del loro brano. Quest’anno il cantante ha deciso di riprovare presentando una canzone che è piaciuta molto al pubblico, ma neanche in questo caso sono mancate le critiche.

Bugo si sfoga sui social: “Io non ascolto i consigli da uno così”

Il direttore di Novella2000 mi consiglia di cambiare lavoro. Che onore! Certo, detto da uno vive di gossip cosa posso aspettarmi? Senta, io non ascolto i consigli da uno che per lavoro vive su pettegolezzi e maldicenze varie. Lei pensi al suo lavoro, che io penso al mio. — Bugo (@BugattiCristian) April 14, 2021

Bugo è stato molto criticato perché in tanti non lo hanno reputato all’altezza del Festival, accusandolo addirittura di essere stonato. Per questo motivo è stato molto preso di mira, ma lui ha deciso di non tacere davanti a tutto ciò e si è sempre difeso com’è giusto che sia. “Il direttore di Novella2000 mi consiglia di cambiare lavoro. Che onore!” ha esordito così in un tweet che ha scritto sul suo profilo social. “Certo, detto da uno che vive di gossip cosa posso aspettarmi? Senta, io non ascolto i consigli da uno che per lavoro vive su pettegolezzi e maldicenze varie. Lei pensi al suo lavoro che io penso al mio“.

Nonostante le critiche, il brano che ha presentato al Festival è stato molto apprezzato dal pubblico e continua ad essere ascoltato ancora oggi.