Lucilla Agosti, fascino ed eleganza: seduta a piedi nudi è una visione unica – Foto

Lucilla Agosti pubblica un nuovo scatto social dove si mostra, a piedi nudi, con il suo fascino disarmante. Di recente la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha raccontato di essere stata molestata a 12 anni.

Bella e sorridente Lucilla Agosti ha pubblicato una nuova foto social dove sfoggia tutta la sua bellezza. Gambe scoperte e piedi nudi, con una sensualità fine, davvero ricercata.

“Io credo che il sorriso sia un’arma bianca che riesce a fare capitolare anche i combattenti più tenaci”, queste le parole della Agosti che ha invitato tutti i suoi follower a fare l’amore e a non fare la guerra.

Di recente ha fatto molto parlare di sé dopo aver rilasciato un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Qui, ha parlato di Se esplodi fallo piano, il suo primo romanzo dove parla di un dramma che non ha mai raccontato prima.

Lucilla Agosti e il racconto della molestia subita a 12 anni

La conduttrice, infatti, a 12 anni è stata molestata da un 50enne. Un’esperienza terribile per lei che ha dichiarato: “Ero in barca con una mia amica e c’era un amico di suo papà che mi diede fastidio in maniera inequivocabile, usando parole sessualmente esplicite, fortissime, irripetibili. Un 50enne, questa è pedofilia”.

Quest’uomo l’aveva anche portata nella parte bassa della barca, ma lei è scappata subito.

La Agosti, durante l’intervista, ha anche parlato dell’esperienza avuta con il Covid, A ottobre, infatti, è stata contagiata ed è dovuta stare isolata per un mese, rimanendo lontana dai figli. Da anni è legata sentimentale ad Andrea Romiti, il leader della band Velvet, da cui ha avuto Cleo, Diego e Alma.

Ci sono anche delle esperienze da attrice nel suo curriculum. Lucilla, infatti, ha recitato in un allestimento della commedia La strana coppia di Neil Simon.

