Eva in bikini sfoggia il fisico statuario sui social: difficile non guardare – Foto

Eva ha pubblicato un nuovo scatto in bikini. Un fisico statuario, da togliere il fiato. L’ex attrice a luci rosse delizia i fan con scatti dove sfoggia la sua bellezza, senza freni.

Eva sfoggia le sue forme invidiabili sul suo profilo Instagram. Uno scatto in bikini che ha deliziato i fan, stregati dal fisico statuario della nota showgirl.

“Beautiful 😍, Illegale, Affascinante, Divina🔥🔥🔥, Da impazzire all’infinito, Spettacolare bellezza❤️😍, Top, Ciao bellissima…fisico mozzafiato 😍😍, La perfezione in assoluto dea imperiale gambe divine ❤️❤️”, questi alcuni dei commenti lasciati dagli ammiratori sotto il post dell’ungherese.

Eva è nota per aver lavorato in passato come attrice in diversi film a luci rosse. Dopo la maggiore età, ha cominciato a lavorare come infermiera, partecipando al tempo stesso anche a dei concorsi di bellezza. Nel 1989 e nel 1990 ha vinto i concorsi di bellezza Miss Teen Ungheria e Miss Alpeadria.

L’arrivo di Eva in Italia e l’inizio della carriera televisiva

Successivamente si è trasferita in Italia. Qui ha conosciuto Riccardo Schicchi che l’ha fatta recitare in alcuni film a luci rosse. Dopo aver abbandonato la carriera di attrice a luci rosse, ha cominciato a partecipare ad alcuni programmi tv. Su tutti Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Per un periodo ha anche condotto Paperissima Sprint. Ci sono anche i reality nella carriera televisiva. In particolare, ha preso parte a L’Isola dei Famosi e a La Fattoria.

In passato è finita anche al centro del gossip per la relazione molto travagliata con la figlia Mercedesz Henger. Motivo? Il fatto che Mercedesz abbia una storia d’amore con Lucas Peracchi che, secondo Eva, avrebbe una cattiva influenza su di lei.

Non sono mancate liti a distanza che hanno dato vita ad una vera e propria guerra mediatica. Al momento, parte proprio che le due non si rivolgano la parola ma, intanto, Eva ha smesso di fare ospitate in tv per esprimere il suo dissenso sulle scelte sentimentali di Mercedesz. Che questo sia un segnale di pace? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su tutta la vicenda.