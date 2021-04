Stefania Orlando, nostalgica in costume fa sognare i fan – FOTO

Stefania Orlando e la sua voglia d’estate, l’ex del Grande Fratello Vip esibisce uno scatto dal passato in costume e lascia a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

E’ andata a un passo dalla vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi al terzo posto. La sua partecipazione al reality è stata molto apprezzata dal pubblico e del resto parliamo di uno dei volti più amati del piccolo schermo soprattutto negli anni ’90 e nei primi Duemila. Stefania Orlando è uscita decisamente più forte dalla casa di Cinecittà, ritrovando un certo slancio nel gradimento del pubblico.

Ha stretto una amicizia piuttosto forte con il vincitore del GF Tommaso Zorzi e di recente il suo seguito su Instagram, inevitabilmente, è cresciuto in maniera notevole. A 55 anni, Stefania mantiene un fascino cui è davvero difficile resistere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefania Orlando, le stories insospettiscono: critiche che la mettono a dura prova

Stefania Orlando, gran fisico in costume: i fan in delirio per lei

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefania Orlando, perchè non va in televisione dopo il Gf Vip? Tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Come tutti, la Orlando attende con ansia il ritorno dell’estate, dopo un anno davvero complicato per tutti. Ha condiviso così sul suo profilo Instagram uno scatto del passato che la ritraeva in spiaggia, scrivendo: “Stamattina mi sono svegliata qui ma in realtà stavo ancora dormendo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Sogna e fa sognare, Stefania, mettendo in risalto un fisico di tutto rispetto in bikini. Non a caso, i fan accorrono in massa ed è un tripudio di like e complimenti per la splendida conduttrice tv. La quale non ha ancora chiarito quali saranno i suoi prossimi progetti, ma c’è grande attesa per vederla di nuovo all’opera. E a questo punto, in vista dell’estate, per scoprire quali altri scatti sensuali ci regalerà.