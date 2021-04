Giungono da ogni parte del mondo le accuse di razzismo verso l’ultimo sketch tenutosi a “Striscia la Notizia”: ora la risposta di Michelle Hunziker.

Durante l’ultima puntata di “Striscia La Notizia” i suoi conduttori, la biondissima Michelle Hunziker ed il celebre showman Gerry Scotti, sarebbero caduti nella loro stessa trappola. Uno sketch definito da molti come “di cattivo gusto”. Quello messo a punto da entrambi per presentare un servizio in onda dalla sede Rai di Pechino. La coppia infatti si è cimentata in diretta in un’attempata e ridicola imitazione dei tipici “modi di fare cinesi”. Le mani protese sul viso alludendo ai differenti tratti somatici. E la ormai poco goliardica sostituzione della consonante “L” con la probabilmente più italiana “R”.

Peccato dunque che il loro serale cabaret, nonostante sia stato dettato in questo caso da un azzardo in buona fede, abbia ugualmente scatenato delle forti polemiche provenienti da ogni parte sul web. Ad intervenire per primi, scagliandosi sull’episodio ed etichettandolo come un volontario gesto di razzismo, sono stati i rappresentati social dell’acclamata pagina a livello mondiale e dedicata alla moda, Diet Prada, e l’altrettanto conosciuto creatore digitale Louis Piano.

Leggi anche —>>> Cani Vip, conoscete il cane di Michelle Hunziker? Tutto su Odino

Striscia La Notizia, l’ondata di critiche e le scuse di Michelle Hunziker

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diet Prada ™ (@diet_prada)

Potrebbe interessarti anche —>>> Le Iene rivendicano Malika dopo l’agghiacciante storia tra omofobia ed abbandono

Quattro ore fa sul profilo ufficiale Instagram della conduttrice di origini svizzere è apparso un video di scuse. Di risposta agli innumerevoli post di critica seguiti al servizio andato in onda nella serata di ieri sul quinto canale Mediaset. Michelle è intervenuta scusandosi in inglese e spiegando le motivazioni di tale gesto. Un’azione dettata da momentanea incoscienza ed ingenuità, che non era assolutamente volta a ferire i sentimenti di nessuno. E tanto meno finalizzata a divenire un manifesto di razzismo.

Eppure, sebbene i più fedeli telespettatori della trasmissione, e non solo, abbiano sentenziato in favore della coppia: “Grande Michelle 🙌 proud of you !“. Tra i commenti sopravvivo anche molte dichiarazioni di sdegno. Come l’invito di un utente a “pensare due volte prima di agire“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Davvero un duro colpo per uno dei programmi più longevi della contemporanea tradizione televisiva italiana, che però non accenna ad arrendersi e ad imparare dai proprio errori. E’ proprio la stessa Michelle infatti a ribadire i suoi ringraziamenti verso l’account in sostegno dell’alta moda per il suo feedback a tal proposito. “Non era mia intenzione farlo. Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione. Grazie“.