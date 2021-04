Adriana Volpe cambia vita, un giro di chiave per il futuro

Aumentano sempre di più le voci di corridoio e le indiscrezioni riguardanti la bellissima ex gieffina ed il programma che conduce.

In questi ultimi giorni gira voce che il programma ‘Ogni Mattina‘, in onda su TV 8 e condotto da Adriana Volpe, abbia subito un calo di ascolti, come riportato dalle pagine di ‘Diva e Donne‘.

La trasmissione terminerà alla fine del mese di maggio e successivamente si vocifera che la meravigliosa conduttrice televisiva ed ex modella italiana voglia tornare nella sua città, cioè Roma.

Nessuna di queste indiscrezioni è stata confermata o smentita dalla Volpe ed è dunque possibile anche che il programma venga cambiato e trasmesso anche il prossimo anno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha ritrovato la serenità dopo che il suo matrimonio con Roberto Parli è giunto al termine.

Adriana Volpe: nuovi progetti in arrivo, ma la conduttrice non è sola…

Adriana Volpe, il noto volto Rai, ha fatto parlare di sé anche grazie ad altre affermazioni dichiarate pubblicamente.

La conduttrice ha infatti ammesso che le farebbe molto piacere partecipare ad un programma in compagnia della strepitosa e talentuosa conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana Alessia Marcuzzi, che è anche sua amica e collega.

Le vedremo presto insieme? C’è già qualcosa in programma? Aspetteremo a breve loro notizie…

Il pubblico di Adriana, intanto, cresce giorno dopo giorno ed anche sul web è diventata super seguita, con più di 435.000 followers su Instagram: l’Italia è pazza di lei!