Belen rinuncia alle nozze con Antonino: i motivi che allontanano il “sì”

Il sogno di Belen Rodriguez di convolare a giuste nozze con il compagno Antonino Spinalbese sembra destinato ad infrangersi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Sono tantissimi i fan che non vedono l’ora di poter ammirare Belen Rodriguez in abito bianco accanto al compagno Antonino Spinalbese. Purtroppo sembra proprio che le nozze fra i due non avverranno o quanto meno non saranno celebrate a breve. La bella argentina è in attesa della piccola Luna Marì che dovrebbe nascere fra pochi mesi e a quanto pare il sogno di pronunciare il fatidico “sì” con il pancione resterà tale. La relazione fra Belen e l’ hair stylist sembra procedere a gonfie vele arricchita proprio dall’imminente nascita della bambina. In ogni sua apparizione televisiva infatti la modella si mostra sempre più raggiante ed emozionata per l’allargarsi della sua meravigliosa famiglia. A 36 anni Belen è già madre di Santiago, il figlio avuto dal precedente matrimonio avuto con l’ex ballerino di Amici e oggi conduttore di successo, Stefano de Martino. Secondo i ben informati proprio il napoletano sarebbe il motivo per cui le nuove nozze debbano essere rimandate.

Il motivo che ostacola le nozze fra Belen e Antonino Spinalbese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

In realtà il motivo del rinvio delle nozze fra Belen e Antonino non è da imputare direttamente a Stefano De Martino. Gli amanti del gossip che hanno immaginato una corsa impazzita del ballerino verso Belen per chiederle di non sposarsi con il nuovo amore resterebbero infatti decisamente delusi. A quanto pare infatti il motivo è puramente burocratico. I documenti che sanciscono il divorzio dell’ex coppia famosa infatti non sarebbero ancora pronti, motivo per cui Belen ha bisogno di altro tempo prima di convolare a nozze. I ben informati raccontano che la modella avrebbe desiderato di sposarsi sfoggiando tutta la bellezza del suo pancione ma purtroppo i tempi della burocrazia italiana non glielo permetteranno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Intanto il sindaco di Milano, Beppe Sala, già si è proposto come ufficiale civile per la celebrazione delle nozze. Vorrà dire che Belen dovrà “accontentarsi” di pronunciare il fatidico “sì” alla presenza effettiva di entrambi i figli e non con Luna Marì ad ascoltare in prima fila dal suo pancione.