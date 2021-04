Claudia Ruggeri, una sirena in spiaggia: fondoschiena illegale – VIDEO

Claudia Ruggeri in un strepitoso video sfoggia il fisico da urlo. Ripresa di spalle poi, il fondoschiena è illegale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Sicuramente un video che non lascia spazio all’immaginazione quello di Claudia Ruggeri, una delle bellissime protagoniste di Avanti un Altro. Il quiz preserale di successo firmato Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis a cui di recente è stata estesa la programmazione anche alla domenica sera.

In questo video Claudia è in spiaggia, alle prese con un gabbiano. In realtà le forme prorompenti accentuate da un bikini nero striminzito rendono il filmato un omaggio alla sua sensualità. Viene ripresa di spalle, il che consente di ammirare oltre alla camminata sinuosa (per avvicinarsi per l’appunto al volatile) il fondoschiena diventa protagonista del video. Una visione illegale, non adatta ai deboli di cuore.

“Io e il gabbiano…breve storia triste 😂” scrive divertita Claudia, una frase che ha dato adito all’ilarità del web: qualcuno infatti ironicamente commenta: “Quale gabbiano? 🤔”. In effetti, tutto è focalizzato sul fondoschiena della Miss.

Claudia Ruggeri, labbra rosso fuoco e sguardo che cattura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La bellissima Claudia con il suo milione di followers – numero peraltro in costante crescita – è sicuramente tra le più seguite e questo spiega perché non mancano occasioni nella quale la bellissima showgirl presti la propria immagine per la promozione di prodotti. Tre giorni fa ha postato infatti un primo piano reso ancora più sexy dal make-up sofisticato.

Sguardo intenso, labbra rosso fuoco…la bellezza della Ruggeri viene sprigionata, i followers ne sono rimasti colpiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Persino Sonia Bruganelli (cognata della Ruggeri) le rivolge un tenero pensiero “Bella di casa”.