Alessia Marcuzzi, il sorriso più splendente del web: stupenda – FOTO

La conduttrice Alessia Marcuzzi illumina Instagram con incantevole bellezza, il suo sorriso stende tutti: stupenda

Dopo aver annunciato la positività al Covid del marito Paolo Calabresi Marconi, che sta bene e si è autoisolato, e pur risultando negativa al tampone molecolare, Alessia Marcuzzi sta “cautelativamente attenendo ulteriori controlli” a casa.

Questo il motivo per il quale non ha potuto accompagnare Nicola Savino a Le Iene nella puntata del 13 aprile, ma la situazione non ha certo spento il suo entusiasmo. La solarità e la simpatia che la contraddistinguono sono qualità più vive che mai, che ha condiviso con i fan su Instagram, regalando il suo migliore sorriso e tanta positività.

Alessia Marcuzzi, sorriso splendente: incantevole

Un buongiorno splendente ha illuminato i fan di Alessia Marcuzzi questa mattina, che hanno potuto ammirare la sua bellezza, senza farsi mancare qualche risata. La conduttrice è estremamente amata e seguita dal pubblico, in televisione e sui social, grazie alla travolgente personalità, oltre che per le evidenti doti estetiche.

Gambe chilometriche, forme prorompenti, pelle magnifica e un viso che incanta anche senza trucco: non le manca proprio niente per ambire alla perfezione. La sua pagina Instagram totalizza il numero impressionante di 5,1 milioni di followers, sulla quale pubblica scatti della sua quotidianità, lavorativi e fashion.

L’ultimo post ha davvero stregato il social per la raggiante immagine, accompagnata dalla divertente frase: “Buongiorno, so Alessia! So buona, so dorce e so fresca!“. La conduttrice, ad occhi chiusi, regala il suo sorriso più bello e contagioso, trasmettendo semplicità e puro incanto.

Tanta positività, che ha conquistato più di 16 mila like in meno di un’ora, dagli utenti che la amano in ogni sua sfumatura.