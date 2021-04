Federica Pellegrini pubblica uno scatto davvero sensuale. Nell’ultimo post fa la linguaccia e stende i follower: la smorfia simpatica è anche molto piccante

Federica Pellegrini è un incanto. Bella, tenace e divertente, la campionessa di nuoto non smette mai di sorprendere i fan.

Oltre ad essere un vero e proprio mito dello sport, la bella atleta è un personaggio televisivo apprezzato dal pubblico italiano. Negli ultimi anni, infatti, l’abbiamo vista spesso in televisione: nei panni di giudice di Italia’s got talent – solo per fare un esempio – ha conquistato gli spettatori, convincendo anche i più scettici.

Non solo. Federica è capace di mettere d’accordo tutti anche come icona di stile e sensualità. Basta guardare il suo profilo Instagram per rimanere ammaliati dalla sua bellezza e sensualità.

Federica Pellegrini, anche sui social è un successo: boom di like

Alta, bionda, fisico statuario e sorriso da infarto: la bellezza di Federica è davvero invidiabile. Merito del costante e duro allenamento che la rende la legenda del nuoto che tutti amiamo e sosteniamo.

Per questo ogni suo post è una conquista: nell’ultimo in particolare appare con una linguaccia che è un po’ una provocazione un po’ uno scherzo. E i fan non possono che apprezzare!

La foto infatti ha fatto il pieno di like e di commenti: “Che bella che sei” scrive qualcuno, “Cool” qualcun’altro, “Può una foto arrivare a 74k?” sottolinea un follower a cui non sfugge l’enorme successo ottenuto dalla foto di Federica.

Insomma ogni mossa di kikkafede – questo il suo nickname su Instagram – è una vittoria. Chissà se non la vedremo presto in tv? Noi di Yeslife non vediamo l’ora di rivederla magari nei panni di conduttrice o, chi lo sa, di giudice in qualche noto talent. In fondo, per la Pellegrini, tutto è possibile! In bocca al lupo Federica!