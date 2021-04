E’ amore a prima vista! La gonna a pieghe di Laura Pausini è un modello assolutamente irresistibile.

Ottima scelta, Laura!

La relazione tra Laura Pausini e la maison Valentino è sbocciata durante il Festival di Sanremo 2021, quando la cantante ha calpestato il palco dell’Ariston indossando una lunghissima e brillante cappa di paillettes firmata dal brand italiano.

E’ un amore che sembra procedere a gonfie vele, perché la compagna di Paolo Carta resta fedele al marchio e sfoggia una gonna bianca a pieghe a vita alta che tutte noi, dopo averla vista, vorremo indossare ogni singolo giorno di questa Primavera Estate 2021.

Le tendenze della stagione, firmate dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, vedono come protagonista il bianco, un colore che illumina, un simbolo di luce, spensieratezza, leggerezza. Ed è proprio ciò che ci serve in questo periodo.

Un look che sfrutta il potere del bianco. Dalla luminosità alla versatilità, sono tanti i pregi di questa nuance: è proprio ora di riempire il guardaroba della stagione attuale (e della prossima!) con capi candidi e catartici.

Laura Pausini sembra averci già pensato, e in questa immagine scattata da Paolo Carta ci lascia ammirare la splendida gonna a pieghe. Abbinata ad un paio di sandali mules decorati da un fiore nella parte anteriore, la cantante realizza un elegante ton sur ton tra gonna e calzatura.

Perfetta tanto per la primavera quanto per l’estate, è un modello a vita alta facilmente indossabile con bluse, top, camicie e persino felpe, per un risultato sportswear.

Infatti, lo stylist della cantante Andrea Mennella ha giocato con un modello oversize con cappuccio, aggiungendo un vivace tocco rosa pastello all’outfit di Laura Pausini. Ecco uno sporty chic senza precedenti realizzato dal connubio tra una gonna elegante e un indumento urban.

Per chiunque abbia voglia di far volare la fantasia e realizzare rivisitazioni del look artistico di Laura Pausini, al posto della felpa si può provare una T-shirt colorata e abbinare il tutto a ballerine, sneakers o mocassini.

Chi avrà il coraggio di tentare?