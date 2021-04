La bellissima Veronica Ferraro è intima amica di un’altra bellissima, Chiara Ferragni. Le due donne condividono la passione per la moda. Entrambe influencer sono una la spalla dell’altra dai tempi dell’università.

Veronica Ferraro nasce a Milano nel 1987. Oggi è una delle fashion blogger più seguite insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Veronica è intima amica della Ferragni, le due donne condividono la passione per la moda, sono amiche dai tempi dell’università e sono diventate una la spalla dell’altra.

Veronica è sposata con Giorgio Merlino, noto personal trainer. Dal 2013 la coppia ha accolto in casa una cagnolina di razza Cavalier King Charles di nome Amelia. La passione per Amelia, ha spinto Veronica a creare un blog, The Fashion Fruit, nel quale l’influencer dispensa consigli e pareri su come trattare al meglio gli amici a 4 zampe.

Anche se Veronica ha poca esperienza in merito, Amelia è la sua prima cagnolina, il blog ha riscosso un notevole successo tra gli amanti degli animali.

Veronica Ferraro ed il suo seno perfetto. Gli scatti fanno impazzire il web

Dopo aver fondato il suo blogger, The Fashion Fruit, sotto consiglio di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro ha intrapreso la strada della moda, diventando una fashion blogger seguita ed amata sul web.

Veronica è diventata un’icona di stile, sia per la moda sia per l’alimentazione, infatti l’influencer consiglia anche come mangiare per essere sani e belli e che allenamenti seguire per avere un corpo tonico.

Veronica è molto seguita anche su Instagram, oltre che su altre piattaforme, l’influencer vanta 1,2 milioni di follower che la seguono sempre con tanto interesse. Il suo profilo è molto curato, Veronica ci tiene a mostrare quei dettagli che fanno la differenza.

E proprio i suoi ultimi scatti hanno fatto la differenza. Vediamo la bellissima Veronica che indossa una tutina sportiva, ma sotto di essa un piccolo e bellissimo particolare è stato notato da molti.

Il seno di Veronica si intravede sotto le trasparenze della tutina ed il web impazzisce. I commenti per questi scatti sono stati milioni, come altrettanto consistenti sono stati i cuoricini che l’influencer ha ricevuto.