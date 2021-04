Al Bano e Romina Power, il ritorno inaspettato: fan in fermento

La coppia Al Bano e Romina torna a catturare l’attenzione. Questa volta la notizia ha fatto entusiasmare i fan. Scopriamo cosa è successo.

Al Bano e Romina. Due nomi quasi sinonimi per anni. Due personalità affiatatissime che hanno fatto sognare il pubblico con la loro musica e il loro amore. Poi questo idillio si è concluso gettando i fan nello sconforto. Per molto tempo la Power e Carrisi hanno intrapreso percorsi differenti. Ma l’immagine del duetto iconico non è mai svanita nella mente collettiva. In tutti questi anni tutti hanno tifato per un loro riavvicinamento. E ora sembrano arrivare buone notizie.

Se Al Bano ha sempre continuato a dedicarsi alla carriera musicale, Romina ha incentrato la sua vita più sulla sua famiglia. Poi nel 2013 una decisione inaspettata ha fatto gioire il pubblico. I cantanti hanno dato vita a una serie di concerti congiunti. Secondo alcune indiscrezioni torneranno nuovamente a calcare il palco insieme.

Al Bano e Romina: il ritorno con un tour europeo

Se l’emergenza sanitaria lo permetterà, nei prossimi mesi Carrisi e Power calcheranno di nuovo il palco insieme. Si tratta di una serie di esibizioni a livello europeo. Sembrerebbe, dagli ultimi aggiornamenti, che i due canteranno live già il prossimo 15 maggio in Russia. Poi sarà la volta di Bulgaria, Svizzera, Romania e Polonia per una serie di concerti previsti a novembre.

La notizia ha fatto gioire i fan. Gli amati cantanti intoneranno di nuovo i loro brani, continuando a far sognare. Dopo le tante difficoltà affrontate, dalla separazione alla scomparsa della figlia Ylenia, tra i due sembra essere tornato il sereno. Il loro rapporto sembra essere per ora solo professionale. Il cantante di Cellino San Marco ha superato i dissapori con la compagna Lecciso ritornando con lei.

Ma al pubblico basta vedere i beniamini tornare a cantare insieme. Dopo il fermo legato al pandemia, i due cantanti torneranno a esibirsi live. I biglietti sono già stati presi d’assalto. Una dimostrazione di quanto il pubblico italiano, e non solo, ami molto la coppia.