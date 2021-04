Beauty: La Beauty routine serale che vi donerà più lucentezza

La beauty routine è un passo fondamentale nella vita di ogni donna, serve per mantenere e preservare la pelle nel corso degli anni, allora vediamo i passaggi

Ogni donna dovrebbe prendersi cura della propria pelle in maniere costante. La beauty routine andrebbe fatta mattino e sera. Appena sveglie dunque e prima di coricarsi a letto. Lo scopo è idratare bene la pelle, pulirla a fondo liberandola da impurità e donare lucentezza e freschezza. Non occorrono tanti prodotti per una beauty routine efficace, ma pochi e buoni. L’importante è detergere sempre il viso per prima cosa, applicare una crema per le occhiaia e un balsamo per le labbra. Una volta a settimana poi è bene fare una maschera viso.

LEGGI ANCHE>>>Ballando Con Le Stelle e lo scandalo, Milly Carlucci è una furia: “Qualcuno pagherà”

Vediamo i passaggi fondamentali di una beauty routine

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giulia Salemi primo piano incantevole, sembra una bambola-FOTO

Una buona beauty routine comincia sempre con l’applicazione di un detergente dopo aver rimosso giù il trucco. Esistono diversi formati, sia in schiuma che in gel. Due esempi buoni sono la cleanising foam mousse nettoyante di Clinique anti-belmich solutions. Si tratta di una schiuma detergente da applicare sul viso. La sua funzione oltre a detergere, è di proteggere dalle impurità e acne. Rimuove poi ogni residuo di sporcizia e olio in eccesso. Riduce anche gli arrossamenti, cura e lenisce. Sono sufficenti 2-3 erogazioni e andrebbe utilizzata due volte al giorno ma anche una la sera va bene. Consigliata per pelli tendenti al grasso, potrebbe seccare se usata troppo.

Un’altro detergente valido è quello della Fresh, Soy Face Cleanser. Si tratta di un gel detergente viso delicato, elimina le impurità e il make-up. Al suo interno ha proteine della soia, acqua di rose ed estratto di cetriolo. Lenisce la pelle e preserva l’idratazione. Ideale come primo step della beauty routine e si adatta a ogni pelle. Tuttavia rispetto alla schiuma lascia la pelle meno secca quindi leggermente più unta.

Per ridurre le borse sotto agli occhi invece il prodotto consigliato è il My Clarins Re-fresh Roll-on Contorno occhi. Semplice da applicare grazie alla sua rotellina che leviga e massaggia il contorno occhi. La sua funzione è di risvegliare lo sguardo eliminando le occhiaie e borse sotto agli occhi immediatamente. Si utilizza sempre ma specialmente nella beauty routine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Come ultimo passo c’è la maschera per le labbra per chi si sveglia con le labbra sempre secche e rotte. Un prodotto fenomenale è la maschera notte per labbra di Laneige. Va applicata prima di andare a dormire e lasciata fino al risveglio, quando sarà stata completamente assorbita lasciando le labbra morbide e vellutate. Questa maschera è un segreto di bellezza per avere le labbra di seta come la bella addormentata. Va applicata 1-2 volte a settimana.