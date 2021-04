Francesca Fialdini sempre più bella si schiera anche lei, la FOTO

Francesca Fialdini ha postato uno scatto su Instagram in cui si mostra radiosa. Con il post si schiera a favore di un’iniziativa importante.

#DDLZAN. Anche Francesca Fialdini ha scritto questo hastag sulla sua mano per aderire a un’importante iniziativa. Si tratta di una campagna lanciata da Vanity Fair legata alla mobilitazione per far approvare il Ddl Zan. Quest’ultimo consiste nel disegno di legge per tutelare i cittadini dalle discriminazioni sull’orientamento sessuale.

Tantissimi i volti noti che hanno aderito al progetto. Tra questi spicca anche la conduttrice. Su Instagram ha condiviso lo scatto di solidarietà. Radiosa come non mai si è mostrata seria e decisa presentando il palmo della mano con su scritto l’hastag riportato anche nella didascalia. A quest’ultimo ha poi aggiunto la scritta #DiamociUnaMano, come molti dei suoi colleghi sui social. Dal direttore di Valentino, Pierpaolo Piccioli, al Sindaco di Milano Beppe Sala.

Francesca Fialdini: tra carriera e il misterioso compagno

Classe 1979, Francesca Fialdini è una nota conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo gli studi in comunicazione presso l’Università della Sapienza di Roma, ha iniziato il suo percorso partendo da Radio Vaticana. Poi è passata alla carriera televisiva presentando importanti programmi targati Rai. Nell’ultimo anno ha condotto “Da noi… a ruota libera” in onda su Radio 2 ogni sabato.

Lo scorso sabato su Rai 3 ha presentato una puntata speciale di “Fame d’amore”, realizzata in occasione della ricorrenza annuale legata ai disturbi alimentari. Da sempre Francesca si è mostrata molto attenta alle tematiche sociali e femminili.

Autrice di due libri e vincitrice di premi, è stata nominata nel 2019 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Per quanto riguarda la vita privata, è molto riservata. Sembrerebbe fidanzata da anni seppur non ha mai rivelato l’identità del suo compagno. Secondo alcuni indizi si tratterebbe di Milo Brunetti, odontoiatra di Lecce.