Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi Andrea Cerioli si è fatto notare. Ma qualcuno, fuori dal programma sbotta contro il suo atteggiamento: le sue parole sono durissime.

Ieri sera è andato in onda l’Isola dei famosi, il noto reality show condotto da Ilary Blasi. Il programma è seguitissimo: con ieri lo share è schizzato alle stelle, segnale dell’enorme successo ottenuto dalla nuova edizione.

Il merito è senz’altro della sua conduttrice, la bellissima lady Totti, dotata di un carisma e di una professionalità davvero invidiabili. Ma non solo. Ad appassionare il pubblico italiano sono anche i concorrenti.

Tra tutti, nella puntata di ieri, spicca Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e donne è già stato al centro dell’attenzione mediatica per il suo aspetto fisico. In molti, infatti, l’hanno criticato per i chili di troppo: un vero e proprio caso di body shaming.

Andrea Cerioli nel mirino si un ex naufraga: parole al veleno

Ma Andrea non si è fatto scalfire e, dopo la difesa della sua fidanzata, ha continuato a dar mostra della sua tenacia durante il reality.

In particolare, ieri, Andrea ha affrontato con tutti gli altri concorrenti la prova per diventare leader. La sfida consisteva nel tenere ferma una sfera tra due mattoncini per il maggior tempo possibile.

A vincere è stato proprio l’ex tronista, che ha così avuto la possibilità sia di salvare un compagno che di eliminarne un altro. La prima scelta è ricaduta su Roberto Ciufoli, la secondo, purtroppo su Fariba.

L’atteggiamento non è piaciuto a qualcuno fuori dall’Isola. Oltre a diversi spettatori che si sono sbizzarriti con le critiche all’atteggiamento del naufrago, anche un ex concorrente si è pronunciata sul suo atteggiamento.

Si tratta di Daniela Martani. L’ex naufraga, diventata famosa per la sua partecipazione al Grande fratello nel 2009, si è espressa contro Andrea Cerioli su twitter.

Il tweet recita