Valentina Ferragni workout: i consigli dell’influencer cremonese – FOTO

State cercando degli esercizi semplici ma che portino a risultati? La nostra proposta del giorno è Valentina Ferragni e il suo workout

L’estate è sempre più vicina e la prova costume sta per bussare alle porte. Come affrontarla? Non perdere la costanza e la voglia di allenarsi: a casa, in giardino, per strada. Non importa dove e quando, basta farlo. Che sia un workout o una corsa nel parco, non fate i timidi. Su Instagram non mancano i consigli da parte delle influencer che mostrano quello che fanno per mantenere la linea. Noi oggi vogliamo parlarvi di una tra le più note dell’ambito: Valentina Ferragni, la sorella della nota imprenditrice Chiara non perde occasione di mostrare le sue capacità.

Valentina Ferragni: qual è il workout del giorno?

Il workout provato dall’influencer Valentina Ferragni è molto semplice e veloce. Non sono necessari pesetti, ma solo un tappetino per poggiarsi a terra ed un elastico. Iniziamo:

Open and close the knees: 20 ripetizioni per tre volte; Kicked lunges: 20 ripetizioni a gamba; Lunges: 20 ripetizioni a gamba per tre volte; Squeeze the peach: 20 ripetizioni a gamba per due volte (necessario elastico); Squat con elastico: 20 ripetizioni per tre volte; Leg bounces up and down: 20 ripetizioni a gamba; Small leg bounces up and down: 10 ripetizioni a gamba; External rotation con elastico: 20 ripetizioni a gamba; Leg kick back: 30 ripetizioni a gamba per tre volte; Small circles: 30 ripetizioni a gamba.

Se state cercando qualcosa di semplice, divertente e faticosa il workout di Valentina Ferragni è la soluzione giusta. Non dimenticatevi di fare almeno 10 minuti di riscaldamento prima di iniziare e 10 minuti di stretching alla fine. Buon allenamento!