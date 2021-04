Eleonora Incardona sa come far sognare i suoi followers: la foto di oggi è davvero pazzesca e il suo fondoschiena piazzato in primo piano è esagerato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona è una delle influencer più amate dagli utenti italiani. La siciliana sta per toccare quota mezzo milione di followers su Instagram: i suoi scatti sono semplicemente paradisiaci. La ragazza è nota al grande pubblico per essere stata la cognata di Diletta Leotta.

La Incardona, qualche giorno fa, ha concesso un’intervista proprio a noi di Yeslife. La nativa di Ragusa ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e ha svelato il suo sogno per questo 2021: trovare l’amore. Eleonora, in ogni modo, ha piazzato sul web una fotografia incredibile anche nella giornata di oggi. Il suo fondoschiena in primo piano ha lasciato tutti senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno maestosa, l’apertura sul décolleté blocca Instagram – FOTO

Eleonora Incardona, didietro in primo piano: che visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mercedesz sfida mamma Eva e mostra anche il posteriore, qualcosa di disumano – FOTO

La bella siciliana, nell’ultimo scatto postato in rete, è di spalle ma gira il suo incantevole viso verso la fotocamera. La ragazza si sta rilassando nel parco e conquista l’interesse dei fans con le sue labbra da infarto e il suo sguardo piccante. Come se non bastasse, la nativa di Ragusa piazza il suo didietro proprio lì davanti all’obiettivo.

I pantaloncini sono cortissimi e strettissimi e mettono in risalto le sue forme eccezionali. “Finalmente è tornato il sole ed io mi godo questo splendido sabato pomeriggio al parco”, si legge nella sua didascalia. L’immagine ha già raccolto più di 14mila likes e di quattrocento commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

La nota influencer, qualche giorno fa, fece perdere la testa a tutti i suoi followers pubblicando uno scatto in cui indossava una canotta atomica che metteva in risalto il suo décolleté strepitoso.