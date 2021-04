Elisabetta Gregoraci spaziale: vestitino inguinale e la mano copre solo lì…- FOTO

Elisabetta Gregoraci, bella come non mai, riesce con un solo scatto ad infiammare il cuore dei suoi tantissimi ammiratori

Ci sono tantissimi modi per colpire al cuore il proprio pubblico ed Elisabetta Gregoraci sembra conoscerli proprio tutti. Stavolta c’è riuscita semplicemente pubblicando sul suo profilo Instagram uno scatto che in pochi secondi è stato capace di mandare i follower letteralmente fuori di testa. La bella showgirl si è infatti lasciata ritrarre in un momento in cui è appoggiata ad un muretto. Con addosso soltanto un vestitino nero molto corto che la fascia le curve morbide ha giocato davvero con le coronarie dei fan. L’abito infatti riesce a mettere in risalto le lunghe e tornite gambe impreziosite ancora di più da sensuali sandali con un tacco alto. Addosso solo pochi gioielli scelti con cura che nulla riescono ad aggiungere al fascino incredibile di Elisabetta ma che sanno però donarle una grande eleganza. Le mani poi, che maliziose si incrociano fra le gambe, sono per i fan una promessa di dolce perdizione eterna nei suoi occhi profondi.

Il rapporto profondo fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nonostante si siano separati ormai da diverso tempo, era il 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono ancora legati da un profondo affetto. Merito anche del figlio della coppia Nathan Falco che oggi ha 11 anni. Probabilmente spinti anche dall’amore per il loro piccolo i due si mostrano molto spesso insieme e non rinunciano a vivere i momenti importanti come farebbe qualsiasi famiglia felice. Pochi giorni fa l’imprenditore ha spento la bellezza di 71 candeline e i ben informati danno per certa la presenza di Elisabetta, accanto a suo figlio, al momento del taglio della torta. Stessa scena, a parti inverse, si è verificata lo scorso 8 febbraio quando è stata Elisabetta a raggiungere il traguardo dei 41 anni.

Entrambi molto attivi su Instagram si mostrano spesso insieme anche in giro per le diverse città d’Italia per mostrare a Nathan la bellezza del nostro paese. Elisabetta e Flavio sono quindi la dimostrazione che, anche per il bene dei figli, è possibile continuare ad essere presenti nella vita dell’altro anche quando l’amore è finito.