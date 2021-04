Nuovi problemi di salute per Matilda, l’amatissima cagnolina di Chiara Ferragni: “Ha il glaucoma. L’abbiamo dovuta operare all’occhio, altrimenti l’avrebbe perso”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda Ferragni (@matildaferragni)

L’influencer Chiara Ferragni ha appena allargato la famiglia, con la nascita di Vittoria, a tre anni di distanza dall’arrivo di Leone. Ma la sua prima piccolina è Matilda, la bulldog francese che la segue ovunque fin dal 2010. Adesso che l’età della cagnolina comincia a farsi sentire, i problemi di salute sono all’ordine del giorno.

Un anno fa le era stato diagnosticato un tumore al cervello. Matilda si era quindi dovuta sottoporre a un’operazione e a diverse sedute di radioterapia in un centro specializzato in Svizzera. Qualche mese fa la lieta notizia: la cagnolina aveva superato i controlli e il tumore era regredito del tutto. Però in queste ultime settimane il suo quadro clinico ha di nuovo fatto preoccupare la sua famiglia.

Leggi anche- > Aurora Ramazzotti bellissima in dolce compagnia: record di likes – FOTO

Chiara Ferragni rivela: “Abbiamo dovuto operare Matilda all’occhio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda Ferragni (@matildaferragni)

Leggi anche- > Roberta Morise volta le spalle al pubblico che resta a bocca aperta – FOTO

Chiara Ferragni oggi ha postato su Instagram una storia in cui ha spiegato i nuovi sviluppi. In una tenera foto in cui abbraccia la sua bulldog scrive: “Mati ieri è stata sopposta a un’operazione all’occhio con il laser, così non glielo hanno dovuto asportare. Si sente molto meglio ora, la nostra guerriera“.

Già prima di partorire Vittoria, l’imprenditrice digitale aveva raccontato ai suoi follower che Matilda ha sviluppato un glaucoma all’occhio. E aveva anche condiviso le informazioni sulla terapia assegnata dal veterinario: “Ora sta mettendo diversi colliri cortisonici e non, speriamo che non peggiori la situazione. Povera patatina. Ha appena sconfitto un tumore al cervello con la radioterapia e adesso questo. Mandatele good vibes“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda Ferragni (@matildaferragni)

La cagnolina ha anche un suo profilo Instagram, seguito da oltre 421mila fan. Immediate le reazioni alla notizia del suo malessere: tutti le augurano una pronta guarigione. Così che torni a giocare spensierata con i cuccioli umani di casa Ferragnez.